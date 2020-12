Amantadyna w leczeniu Covid-19. Doradca premiera, prof. Horban zabrał głos [WIDEO]

Część polskich lekarzy wskazuje, że amantadyna może być skuteczna w leczeniu Covid-19, szczególnie przy ciężkich objawach. Kancelaria premiera zabrała głos w sprawie – a dokładniej doradca szefa rządu, prof. Andrzej Horban.

Kancelaria opublikowała film, w którym prof. Horban odpowiada na pytanie, czy prowadzone są badania nad wprowadzeniem do leczenia amantadyny. Niedawno takie badania miał zlecić minister zdrowia Adam Niedzielski. Zrobił to dopiero kilkanaście dni temu, choć polscy medycy alarmowali, by przyjrzeć się amantadynie już wiosną.

Prof. Horban podkreślił, że amantadyna jest lekiem znanym od dawna. „W tej chwili właściwie nie jest stosowana w leczeniu chorób zakaźnych, mimo że była początkowo używana w leczeniu pewnych postaci grypy” – dodał.

„Jest to lek, który ma dużo objawów ubocznych. Bez przeprowadzenia bardzo dokładnych badań, mówiących o tym, że ten lek w ogóle działa nie jest możliwe dopuszczenie tego leku do obrotu i zastosowania na ludziach” – zaznaczył profesor.

Jak dodał, wymaga to badań klinicznych, „właśnie tej drugiej i trzeciej fazy w celu wykazania skuteczności i bezpieczeństwa na bardzo małej grupie oraz porównania skuteczności i bezpieczeństwa z jakimś innym lekiem”.

Według profesora tego typu badania nie są łatwe. „W przypadku amantadyny nie mamy zbyt dużo danych przedklinicznych mówiących o tym, że ten lek może być skuteczny na koronawirusa” – zauważył Horban.

Podkreślił, że z reguły sprawdza się najpierw skuteczność leku in vitro. „Najpierw w szkle hoduje się wirusa, dodaje się do tego odpowiednie rozcieńczenia leku i sprawdza się jak ten lek hamuje replikację wirusa. Tutaj nie mamy żadnych takich danych, które mówią, że ten lek w jakikolwiek sposób mógłby działać na tego wirusa” – zaznaczył.

Jak dodał, hipoteza, że amantadyna mogłaby działać in vivo, czyli w żywym organizmie człowieka, jest hipotezą bardzo wątpliwą, ale – podkreślił – każda hipoteza wymaga sprawdzenia i czasu.

Amantadyna to lek stosowany w leczeniu schorzeń neurologicznych. Lek ten oficjalnie jest wykorzystywany w leczeniu choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego i ostrego uszkodzenia mózgu. Wykazuje także działanie przeciwwirusowe i może hamować zakażanie komórek układu oddechowego.

Niektórzy lekarze w Polsce niemal od początku ogłoszonej pandemii twierdzą, że amantadyna jest pomocna w zmaganiach z COVID-19. Pulmonolog z Przemyśla dr Włodzimierz Bodnar zapewnia nawet, że ma udokumentowanych ponad 100 przypadków wyleczeń z COVID-19 przy użyciu tego leku.

Stwierdzenie to wywołało jednak wiele kontrowersji w środowisku medycznym. Amantadyna nie została umieszczona w najnowszych, trzecich już rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, dotyczących leczenia COVID-19 (opublikowanych 13 października 2020 r.).

Mimo to amantadyną leczyli się także politycy. Wiceminister Marcin Warchoł twierdzi nawet, że dzięki temu lekowi wyzdrowiał. Terapię amantadyną stosuje także poseł Konfederacji Robert Winnicki, o czym szeroko pisał w mediach społecznościowych.