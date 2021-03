Ivan Komarenko i policja na „Marszu o Wolność”. Zaskakujące zdarzenie [VIDEO]

Na „Marszu o Wolność” tradycyjnie pojawił się Ivan Komarenko. Piosenkarz niespodziewanie zrobił sobie zdjęcie z policjantem.

W Warszawie odbył się kolejny „Marsz o Wolność”, który według różnych szacunków zgromadził od kilkuset do kilku tysięcy osób. Choć zgromadzenie było zarejestrowane przez warszawski ratusz, to krótko po jego rozpoczęciu decyzją władz stolicy marsz został rozwiązany.

W praktyce niewiele to oznaczało, bo uczestnicy zgodnie z planem doszli do Pól Mokotowskich. W niektórych miejscach doszło do starć z policją.

„Obecnie na ulicach Warszawy w kilku miejscach policjanci podejmują zdecydowane działania wobec osób lekceważących obostrzenia. (…) W pojedynczych przypadkach policjanci stosują środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, pałki służbowej i ręcznych miotaczy gazu. Są pierwsze osoby zatrzymane. Wśród nich jest osoba poszukiwana celem odbycia kary pozbawienia wolności” – podała w komunikacie policja. Więcej na ten temat w artykułach zamieszczonych na końcu.

Na „Marszu o Wolność” kolejny raz pojawił się Ivan Komarenko. Piosenkarz od jakiegoś czasu nagrywa „antycovidowe” utwory (najnowszy pt. „Byle nam starczyło życia”), uczestniczy w demonstracjach i ogólnie rzecz biorąc domaga się zaprzestania opresji na obywatelach pod pretekstem covid-19.

I tak jak niektórzy policjanci wykazali swoim umiłowanym zajęciem, czyli pałowaniem, tak niektórzy okazali tzw. „ludzką” twarz.

Jeden z funkcjonariuszy zrobił sobie z Komarenko zdjęcie. Panowie objęli się w przyjaznym geście, a fotografię wykonał inny policjant. W tle słychać: „Piękny moment, piękny moment!”.

Części osób taki gest ze strony policji się nie podoba i w sieci nawołują do wyciągnięcia wobec funkcjonariusza konsekwencji. Głównym „grzechem” policjanta – ich zdaniem – jest fakt, że stanął obok osoby bez maseczki.

