Totalna porażka sanepidu. Przegrali 97 proc. spraw dot. łamania obostrzeń

Rząd w Warszawie straszy karami za łamanie obostrzeń, ale okazuje się, że Polacy bez problemu wygrywają z państwem polskim przed sądami. Sanepid przegrywa do tej pory większość spraw.

W warszawskim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym sanepid przegrał 97 proc. spraw dotyczących kar za łamanie tzw. obostrzeń. Konkretnie – wygrał tylko raz.

Czas zaktualizować wykres. W warszawskim Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym sanepid przegrał 97% spraw dotyczących kar za łamanie tzw. obostrzeń.https://t.co/GOJ2d6QQxf pic.twitter.com/K9SWX9WuSr — Konrad Kulig (@KonradKulig_) March 31, 2021

Z jednej strony można się cieszyć, że sądy jeszcze jako-tako działają, a Polacy mają szanse w starciu z państwem.

Z drugiej jednak strony, to pokazuje kondycję państwa polskiego – rząd w Warszawie nie potrafi nawet skutecznie wprowadzić restrykcji.

Dzięki nieudolności pisowskiego rządu, dochodziło m.in. do wyroków, w których sąd orzekał, że politycy PiS nie łamali obostrzeń podczas rocznicy smoleńskiej, bo te były niekonstytucyjne. Pisaliśmy o tym:

Na szczęście nie tylko politycy PiS mogli pozostawać bezkarni (choć to hit, że uchroniła ich wtedy ich własna nieudolność). Z sanepidem masowo wygrywają też przedsiębiorcy. Szkoda, że w Polsce nie działa prawo precedensu, czyli coś, co powinno być normą w cywilizacji europejskiej.

Gdybyśmy mieli coś takiego, to wyrok Sądu Rejonowego w Sopocie, który stwierdził, że zakaz prowadzenia działalności gospodarczej możliwy jest wyłącznie w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej czy stanu wyjątkowego, raz na zawsze zakończyłby temat obostrzeń. O tym również pisaliśmy:

Prawa precedensu nie ma, więc przedsiębiorcy muszą się sądzić pojedynczo. Przedstawiciele gastronomii postanowili jednak połączyć siły i szykują zbiorowy pozew przeciwko państwu polskiemu.

– Kilkuset przedsiębiorców z branży gastronomicznej przystąpiło do pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa. Zamierzamy do końca marca zebrać około tysiąca przedsiębiorców. Pod względem ilości będzie to największy pozew w powojennej Polsce – powiedział na antenie RMF FM Jacek Czauderna, prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

O tym również informowaliśmy:

Jako wolnościowcy oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich walczących z państwowym lewiatanem. Statystyki pokazują, że warto walczyć o swoje prawa.