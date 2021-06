„Morderca”, „zdrajca”. Urzędnicy i lekarze, propagujący reżim sanitarny i przymusowe szczepienia, w strachu. Ludzie atakują ich na ulicy i demonstrują pod domami

Tłum ludzi demonstrował pod mieszkaniem naczelnego Lekarza Wielkiej Brytanii. Wcześniej został napadnięty na ulicy. To kolejny atak na jednego z lekarzy i urzędników odpowiedzialnych za zaprowadzenie dramatycznego w skutkach reżimu sanitarnego.

Pod domem Chrisa Whitty Naczelnego Lekarza Wielkiej Brytanii odbyła się demonstracja przeciwników wciąż utrzymywanego reżimu sanitarnego. Skandowano hasła i wyzwiska pod jego adresem „Zdrajca, morderca, będziesz siedział”.

Wczesniej tego samego dnia odpowiedzialny za zaprowadzanie reżimu sanitarnego Whitty był atakowany na ulicy gdy szedł przez St James’s Park. Na nagraniach z incydentu widać mężczyzn łapiących epidemiologa, obejmujących jego szyje, blokujących mu drogę.

To trzeci raz w ciągu miesiąca, gdy lekarz został zaatakowany. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo. Do poprzedniej napaści doszło w Oksfordzie, gdy mężczyzna nie odstępował go na krok i wykrzykiwał mu w twarz: „kłamca”, pytał go czy jest finansowany przez Billa Gatesa i filmował go.

Głos na temat incydentów zabrali czołowi brytyjscy politycy.

„To jest obrzydliwe i tych zbirów trzeba znaleźć i oskarżyć. Zero tolerancji dla nękania urzędnika państwowego” – napisał na Twitterze minister ds. szczepień Nadhim Zahawi.

„Jestem zszokowany widząc nikczemne nękanie dyrektora medycznego Chrisa Whitty’ego” -oznajmił premier Boris Johnson. urzędnicy odpowiedzialni za reżim sanitarny i walkę z koronawirusem obawiają sie o swoje bezpieczeństwo.

Ofiarami gniewu ludzi padło także liku innych lekarzy i urzędników zajmujących się propagowaniem szczepień, reżimu sanitarnego, zamykania ludzi, segregacji sanitarnej. Niedawno nękano Jonathana Van-Tama, kolejnego celebrytę medycznego, który sławę zyskał dzięki pandemii.

Do podobnego zdarzenia doszło tez w Polsce, gdy protestujący przeciwko reżimowi sanitarnemu demonstrowali przed domem ministra Niedzielskiego krzycząc m.in, ze „wszyscy bandyci zostaną rozliczeni„.