Dr Grzesiowski bez ogródek. Obostrzenia dla wszystkich, niezaszczepionych testować na potęgę

Pandemiczny ekspert medialny, dr Paweł Grzesiowski wyszedł z kolejnymi propozycjami dotyczącymi „walki” z epidemią koronawirusa.

Dr Grzesiowski już wie, co się zdarzy jesienią, albo i wcześniej, gdy nadejdzie tzw. czwarta fala koronawirusa i jego różnych mutacji.

– Osoby niezaszczepione będą umierać podczas czwartej fali pandemii – przewiduje na łamach radia RMF FM lekarz.

– Osoba, która nie jest zaszczepiona, nie tylko może zachorować, ale też przenieść wirusa – dodał.

Coraz więcej badań (przede wszystkim z Izraela, Wielkiej Brytanii i Holandii) wskazuje jednak, że zaszczepieni także mogą zarówno zakazić się sami, jak i zakazić innych. Dane pokazują też, że zaszczepieni są znacznie mniej narażeni na ciężki przebieg choroby oraz zgon.

W dalszej części wywiadu dr Grzesiowski przewiduje lockdown jesienią. Jak podkreśla, będzie dotyczył wszystkich, także zaszczepionych.

– Ograniczenia, które będą wynikały z powiększającej się liczby zachorowań, będą niezbędne. Lockdown będzie dotyczył wszystkich osób – uważa.

Dr @grzesiowski_p , ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 w #RozmowaRMF o czwartej fali: Ograniczenia które będą wynikały z powiększającej się liczby zachorowań będą niezbędne. Lockdown będzie dotyczył wszystkich osób@RMF24pl — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) July 26, 2021

Proponuję, by niezaszczepionych regularnie testować. Co najmniej raz lub dwa w tygodniu.

– Ci, którzy się nie zaszczepili powinni być regularnie testowani: co najmniej dwa razy w tygodniu wymaz – twierdzi dr Grzesiowski.

Dr @grzesiowski_p , ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 w #RozmowaRMF: Ci, którzy się nie zaszczepili powinni być regularnie testowani: co najmniej dwa razy w tygodniu wymaz@RMF24pl — RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) July 26, 2021

Dr Grzesiowski ocenia także kampanię szczepień prowadzoną przez rząd. Delikatnie mówiąc – nie ma o niej najlepszego zdania. Sugeruje, że politycy powinni schować się do drugiego szeregu.

– Od początku pandemii wiele spraw i wiele decyzji było podporządkowanych kwestiom wizerunkowym. Wizyta ministra zdrowia, który nie jest lekarzem w gminie, gdzie jest najmniej szczepień, to jest głównie sprawa wizerunkowa, a nie medyczna, merytoryczna. (…) Twarzą pandemii, twarzą szczepień, twarzą tych wszystkich procedur, które powinny być realizowane, powinni być lekarze i naukowcy. A urzędnicy powinni stać w drugim szeregu i realizować, to co eksperci przygotują – mówił w RMF FM dr Grzesiowski.

Czytaj także: