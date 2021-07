Sąd w Sejmie nad Banasiem. Czy prezes NIK straci immunitet? Jak zagłosują partie?

Większość klubów i kół w Sejmie nie zdecydowała jeszcze, jak zagłosuje ws. uchylenia immunitetu prezesowi NIK Marianowi Banasiowi. Jedynie PiS zapowiada poparcie wniosku prokuratury, choć decyzji jeszcze nie podjęto.

W piątek po południu Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokurator Generalny wystąpił do marszałek Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK, któremu śledczy chcą postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Nieco wcześniej Marian Banaś poinformował na Twitterze, że jego syn został zatrzymany w piątek na lotnisku Kraków Balice, gdy wracał wraz z żoną z urlopu, a zatrzymania dokonali funkcjonariusze CBA. Samo CBA poinformowało o zatrzymaniu dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusza G. oraz społecznego doradcy prezesa NIK Jakuba Banasia.

Sejm zdecyduje o immunitecie Banasia

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel poinformował, że klub Prawa i Sprawiedliwości nie wypracował w tej sprawie „przełomowej” decyzji.

– Sądzę, że będziemy za, ale na razie czekamy, aż wniosek trafi pod obrady i zostanie przedstawiony. Wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć – dodał.

Również rzecznik PO Jan Grabiec powiedział, że jeszcze nie została podjęta decyzja, jak klub Koalicji Obywatelskiej będzie w tej sprawie głosować. Zwrócił uwagę, że następne posiedzenie Sejmu planowane jest dopiero na 11 sierpnia.

Stanowiska w sprawie uchylenia immunitetu Banasiowi nie podjął także klub Lewicy. Szef Klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski ocenił jednak, że „odbieranie immunitetu Marianowi Banasiowi to pozbawianie wzroku i słuchu najważniejszej dziś instytucji będącej opornikiem obozu władzy”.

– NIK pod rządami Banasia ujawnia rzeczy, których żadna inna instytucja, by nie ujawniła – Banaś walcząc o swoje życie pokazuje prawdziwe oblicze władzy, wiec powinien pozostać na stanowisku – powiedział Gawkowski.

Dodał, że taka też będzie jego rekomendacja dla pozostałych posłów klubu Lewicy. Gawkowski nie przewiduje, by głosowanie w sprawie uchylenia immunitetu Banasiowi zostało przeprowadzone w klubie Lewicy z zachowaniem dyscypliny klubowej.

Marek Sawicki (PSL) zapowiedział w Polsat News, że będzie namawiał Koalicję Polską–PSL do tego, aby uchylić immunitet Banasiowi, „bo NIK nie funkcjonuje przez prezesa”.

– Mieliśmy poprzedniego prezesa pod zarzutami i nic się nie działo, NIK zarówno wobec poprzednich rządów, jak również wobec tego rządu, (…) protokoły i komunikaty przekazywała. To, że Banasia tam nie będzie, to być może kolegium będzie niektóre informacje wstrzymywać, ale to nie znaczy, że procesy, kontrole nie będą prowadzone – podkreślił poseł.

Wiceszef koła Konfederacji Krzysztof Bosak, przyznał, że koło nie ma wypracowanego stanowiska w sprawie uchylenia immunitetu Banasiowi. Zapowiedział, że Konfederacja podejmie taką decyzję po zapoznaniu się z uzasadnianiem wniosku prokuratury.

– Wszystko zależy od tego, co jest we wniosku o uchylenie immunitetu. Na razie znamy sprawę tylko z relacji prasowych – zauważył polityk.

Wniosku o uchylenie Banasiowi immunitetu nie zamierza poprzeć koło Polska 2050. – My nie będziemy za uchyleniem tego immunitetu, dlatego że dzisiejsze osądzenie prezesa NIK, postawienie przed prokuraturą, sądem, to byłby zwykły proces polityczny – powiedziała w niedzielę w TVN24 posłanka Polski 2050 Joanna Mucha.