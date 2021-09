Ogłosili nielegalną SEGREGACJĘ SANITARNĄ Polaków. Jest zawiadomienie do prokuratury

Kilka dni temu pisaliśmy o warszawskiej restauracji Der Elefant, która ogłosiła, że od 1 października będzie wymagała paszportów covidowych od swoich klientów. Profil OtwieraMY na Twitterze donosi o złożonym zawiadomieniu w tej sprawie.

Lokal przy pl. Bankowym 1 oświadczył, że robi to „wszystko po to, aby zagwarantować jak największe bezpieczeństwo gościom”. Do identyfikacji potrzebny będzie także dowód tożsamości.

– W obliczu zagrożenia kolejną falą pandemii podjęliśmy bardzo trudną, ale dla nas bardzo ważną decyzję (…). To wszystko, aby zagwarantować jak największe możliwe bezpieczeństwo pracownikom i odwiedzającym nas gościom. Pandemię i związane z nią zagrożenia traktujemy poważnie i czujemy się odpowiedzialni za naszych gości. Tylko działając wspólnie i zachowując się odpowiedzialnie, jesteśmy w stanie bezpiecznie przetrwać – twierdził restaurator Artur Jarczyński, właściciel Der Elefant.

Teraz profil #OtwieraMY na Twitterze donosi, że złożone zostało już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o nielegalną segregację ludzi.

„Artur Jarczyński, właściciel knajp Der Elefant, Jeff’s, U Szwejka, Otto Pompieri, St.Antonio, Sukiennice, Kampania Piwna, Pod Wawelem i Bazyliszek. W związku z próbą wprowadzenia nielegalnej na terenie RP segregacji ludzi, zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa” – czytamy.

Pomysł doczekał się także szybkiej odpowiedzi ze strony konkurencji:

