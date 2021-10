Wyjaśniło się w końcu, co Paweł Kukiz zrobił dla Polski. „Zaśpiewał w pewnym stanie” z Jarosławem Kaczyńskim

Jarosław Kaczyński kontynuuje medialne tournee. Po szokującym wywiadzie, jakiego udzielił w sobotę w RMF FM, na łamach rządowego „Sieci” ukazał się wywiad z prezesem Prawa i Sprawiedliwości.

W wywiadzie dla tygodnika „Sieci” Kaczyński został zapytany, czy premier Morawiecki poprowadzi rząd do czasu wyborów w 2023 r., prezes PiS oświadczył, że „w tej chwili nie widzi żadnej możliwości zmiany rządu, bo zmiana premiera jest też zmianą rządu”.

„Byłoby to przedsięwzięcie wielce ryzykowne. Nie widzę też powodów, to człowiek niezwykle sprawny i też odporny, co było widać choćby ostatnio w Sejmie. Opozycja wyje, zachowuje się straszliwie, a premier mówi, jakby się nic nie działo” – wskazywał wicepremier.

Pytany o relacje z ministrem Zbigniewem Ziobrą, Kaczyński przyznał, że politycznie to niełatwy koalicjant. „Ale osobiście jesteśmy w dobrych relacjach, to jest pewna różnica w stosunku do Jarosława Gowina, gdzie kłótni nie było, ale moje zaufanie coraz bardziej słabło” – dodał.

W wywiadzie padło tez pytanie o powody odejścia z rządu. „Od początku mówiłem, że przychodzę, by wykonać kilka zadań związanych z koniecznym wzmocnieniem państwa. Wszystkie te tezy, że mam nadzorować premiera, były nieprawdziwe, przecież nawet nie jestem pierwszym wicepremierem – tę funkcję pełni Piotr Gliński i to on prowadzi posiedzenia Rady Ministrów w zastępstwie Mateusza Morawieckiego” – powiedział Kaczyński.

Jak dodał, przyszedł do rządu, żeby wykorzystać swoją pozycję polityczną, „może trochę lepszą niż przeciętnego wicepremiera, żeby pewne sprawy przepchnąć”. „Przede wszystkim zwiększenia wydatków na uzbrojenia, uporządkowania przepisów o stanach nadzwyczajnych i zarządzaniu kryzysowym, wprowadzenia możliwości skutecznej interwencji przez wojewodów na rzecz obywateli w przypadku rażąco bezprawnych decyzji administracyjnych. To pakiet dużych zmian w prawie” – dodał.

Został zapytany też, czy odetchnął po odejściu Jarosława Gowina. „Gowin z wozu, koniom lżej” – zapytano. „No tak. To odpowiedni zwrot. Cały rząd odetchnął” – odpowiedział prezes PiS.

„Ta nieustanna obecność związana z postawą tego polityka, ciągłe próby chwiania łódką, były już dla wszystkich bardzo męczące, całkowicie niezrozumiałe. Przecież on negocjował tygodniami jakieś rozwiązania, na przykład zawarte w Polskim Ładzie, wywierał na nie wpływ, wnosił poprawki, wreszcie zadowolony podpisywał, a następnie wychodził i się odcinał, krytykował” – wskazywał Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS Gowin „uwierzył, że będzie w stanie przeprowadzić plan, który zamajaczył mu w roku 2020: obalić rząd z opozycją, zostać co najmniej marszałkiem Sejmu”.

Kaczyński przyznał, że „zakolegował” się z Pawłem Kukizem. Dopytywany, czy razem śpiewają, odpowiedział: „zdarzyło się w pewnym stanie, lepiej tu postawić kropkę”.

„Istotą tej współpracy jest jednak realizacja dużej części programu tego środowiska. Umówiliśmy się w kilku sprawach i dotrzymujemy słowa” – dodał.

Pytany, czy wewnętrzne targi w Zjednoczonej Prawicy i wokół budowania większości nie przekraczają granicy zachłanności, Kaczyński przyznał, że zachłanność polityków się pojawia. Zapytał jednocześnie, kiedy jej nie było. „Taka jest polityka, politycy zwykle ostro targują się o swoje strefy wpływów, zawsze licytują wyżej, niż się należy. Mam nad tym kontrolę” – zapewnił.

To kolejny w ostatnich dniach wywiad z Kaczyńskim, który na ogół mediów unika. W sobotę prezes PiS udzielił kilku szokujących wypowiedzi w RMF FM. Więcej na ten temat poniżej.