Braun chce oczyścić MSZ. „Wejść do wnętrza z jakimś miotaczem” [VIDEO]

Tematem naszej konferencji jest smutne fiasko, smutne bankructwo polskiej polityki wobec Unii Europejskiej – tymi słowami konferencję Konfederacji rozpoczął Dobromir Sośnierz – wolnościowiec i członek partii KORWiN.

Konfederacja zwołała konferencję prasową, na której skomentowano m.in. wyrok TSUE, który – jak przypomniał w czasie konferencji Dobromir Sośnierz – nakłada na Polskę obowiązek płacenia kary w wysokości 1 mln euro dziennie. O sprawie pisaliśmy szerzej na NCzas.com:

Sośniesz: ile razy stracimy cnotę za te same pieniądze?

– Polska po odegraniu jakiejś dramatycznej operetki, patriotycznych słowach, uniesieniach – zamierza po prostu skapitulować i stworzyć kolejny raz precedens, swoim nieroztropnym postępowaniem stworzyć precedens rozszerzający kompetencje organów Unii Europejskiej – powiedział poseł Sośnierz.

– Jak się takiej wojny nie potrafi wygrać, jak się zamierza tak łatwo poddawać, to nie należy po prostu na taką wojnę iść, bo najgorzej to właśnie taką wojnę, taki spór wywołać, a później wycofywać się w tak haniebny sposób – mówił dalej wolnościowiec.

– Polski rząd zamierza po prostu po raz kolejny sprzedać kawałek naszej suwerenności w zamian pieniądze, za które raz już sprzedał. To też na tym polega sztuczka, że za te same pieniądze, za które raz już się sprzedaliśmy podpisując ten fundusz zadłużenia, teraz za te same pieniądze jeszcze raz się będziemy sprzedawać, bo Unia jednak nadal ich nie daje i nie wiadomo ile razy jeszcze będziemy musieli stracić cnotę za te same pieniądze – mówił dalej polityk z partii KORWiN.

Grzegorz Braun: dość postpeerelowskiej, neoeurokołchozowej agentury w polskiej dyplomacji

– Dość amatorów, entuzjastów [w polskiej dyplomacji] […] dość postpeerelowskiej, neoeurokołchozowej agentury w polskiej dyplomacji – powiedział mocno Grzegorz Braun. – Czas, by polscy patrioci stojący twardo na gruncie polskiej racji stanu i polskiego interesu narodowego i podchodzący do rzeczywistości realistycznie zaczęli reprezentować Najjaśniejszą Rzeczpospolitą wobec świata – zaapelował reprezentant konserwatywnego skrzydła Konfederacji.

Polityk stwierdził, że „dyplomacja nowego wzoru”, to „muszą być nowe kadry”.

– Czasem zdaje się zgoła, że jedyne rozwiązanie problemu ministerstwa spraw zagranicznych w Warszawie, to byłoby rozwiązanie w stylu „Ghost Busters” – wejść do wnętrza z jakimś miotaczem, anihilatorem duchów przeszłości i oczyścić tę stajnie Augiasza – powiedział Braun.

Polityk zaznaczył, że nowa polityka zagraniczna polski „to musi być też polityka wielowektorowa”.

– Dziś u władzy […] są ludzie, którzy przeprowadzają nas, transformują Polskę do roli wasala innych mocarstw – mówił poseł Braun.

Cała konferencja Konfederacji dostępna jest na YouTubie: