Bariera przebita. Rośnie odsetek zakażeń i zgonów wśród w pełni zaszczepionych. O tych danych nikt nie mówi

Ministerstwo zdrowia opublikowało tygodniowy raport o zakażeniach i zgonach wśród osób w pełni zaszczepionych. Szczegółowe statystyki trzeba sobie jednak samemu policzyć, bo resort Niedzielskiego tego nie robi. Po raz pierwszy zaszczepieni stanowili ponad 30 proc. wszystkich covidowych zgonów tydzień do tygodnia. O tych danych nie usłyszycie ani w mediach głównego nurtu, ani od większości gadających politycznych i eksperckich głów.

O tym, jak ministerstwo manipuluje statystykami i skąd wychodzi im mityczne już 98-99 proc. zgonów wśród niezaszczepionych, opisujemy od kilku tygodni. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z tekstem dostępnym w tym miejscu.

Resort Niedzielskiego opublikował tygodniowy raport zawierający statystyki zakażeń i zgonów osób w pełni zaszczepionych w stosunku do ogółu liczby zakażeń i zgonów od momentu rozpoczęcia podawania drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19.

Z danych tych, by wyciągnąć odpowiednie wnioski, należy porównać raporty tydzień do tygodnia. Uzyskamy wówczas faktyczny stan zakażeń i zgonów na COVID-19 wśród w pełni zaszczepionych w ostatnim czasie.

Są to liczby, jakimi Niedzielski i jego podwładni chwalić się nie chcą i konsekwentnie na ich temat milczą. A skorą milczą, to i media głównego nurtu o tym nie informują.

Zakażenia i zgony osób w pełni zaszczepionych w dniach od 22 do 28 października

Jak więc wygląda sprawa ze szczepieniami w ostatnich tygodniach? Należy pamiętać, że ministerstwo do w pełni zaszczepionych zalicza te osoby, u których minęło 14 dni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki (lub pierwszej w przypadku preparatu Johnson&Johnson).

22 października:

Liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 1 472 567

Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 34 784

29 października:

Liczba zakażeń w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 1 518 938

Liczba zakażeń wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 51 881

Oznacza to, że w ostatnim tygodniu, od 22 do 28 października, zanotowaliśmy w Polsce 46 371 zakażeń koronawirusem (różnica pomiędzy raportami z 29 i 22 października). Wśród niezaszczepionych wykryto 29 274 dodatnich wyników, a wśród w pełni zaszczepionych 17 097 . Innymi słowy, w ostatnim tygodniu w pełni zaszczepieni stanowili 36,87 proc. wszystkich zakażeń. Ponad co trzeci w ostatnim tygodniu chory na COVID-19 jest w pełni zaszczepiony.

📊 Zaledwie 0,17% w pełni zaszczepionych zostało zakażonych. 📊 Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 2,36% zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni. pic.twitter.com/Dvunnc9dFb — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 22, 2021

📊 Zaledwie 0,26% w pełni zaszczepionych zostało zakażonych. 📊 Od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką 3,41% zakażeń stanowili w pełni zaszczepieni. pic.twitter.com/XBoIXiFmA5 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 29, 2021

22 października 2021 roku ministerstwo zdrowia zaraportowało:

Liczba zgonów w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 40 307

Liczba zgonów wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 884

29 października 2021 roku ministerstwo zdrowia zaraportowało:

Liczba zgonów w Polsce od momentu rozpoczęcia szczepienia drugą dawką – 40 823

Liczba zgonów wśród w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki – 1 040

W dniach od 22 do 28 października odnotowano 516 zgonów na COVID-19 (lub COVID-19 wraz z chorobami współistniejącymi), z czego 156 stanowili w pełni zaszczepieni. To 30,23 proc., czyli prawie co czwarty zmarły, któremu przypisano COVID-19, był zaszczepiony.

Po raz pierwszy w tygodniowym raporcie zaszczepieni stanowili ponad 30 proc. wszystkich covidowych zgonów.

📊 Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych #koronawirus 2,19% stanowiły osoby zaszczepione. Zgony nie są związane ze szczepieniem. *Zgony osób zakażonych #koronawirus po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia. pic.twitter.com/UqcGUvTYuL — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 22, 2021

📊 Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych #koronawirus 2,54% stanowiły osoby zaszczepione. Zgony nie są związane ze szczepieniem. *Zgony osób zakażonych #koronawirus po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia. pic.twitter.com/os7QhS8KJO — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 29, 2021

Testowanie zaszczepionych i niezaszczepionych

Warto także zaznaczyć, że w Polsce na znacznie większą skalę testuje się niezaszczepionych niż zaszczepionych. W miesiącach wakacyjnych wykonano ponad 2,5-krotnie więcej testów u niezaszczepionych.

Jak wynika z oficjalnych danych przekazanych przez MZ, w dniach od 1 lipca do 31 sierpnia br. w Polsce wykonano ok. 617 tys. testów wśród w pełni zaszczepionych oraz ok. 1 mln 559 tys. testów wśród niezaszczepionych.

Z danych wynika, że nieznacznie częściej wyniki pozytywne wychodziły u niezaszczepionych. Średnio prawie 5 osób na tysiąc testowanych wśród niezaszczepionych miało pozytywny wynik i prawie 4 osoby na tysiąc wśród zaszczepionych miały pozytywny wynik testu na COVID-19.

Dane te najlepiej oddają skuteczność szczepień przeciwko COVID-19 w kwestii zakażenia wirusem. Oczywistym jest bowiem, że im więcej wykonanych testów, tym więcej pozytywnych wyników na COVID-19. A im więcej testów wykonanych wśród niezaszczepionych, tym więcej pozytywnych wyników na COVID-19 wśród niezaszczepionych.