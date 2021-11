Jabłonowski i spółka mogą wyjść z aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego

Wojciech O., znany jako Aleksander Jabłonowski, Marcin O. i Piotr R., organizatorzy budzącego kontrowersje marszu w Kaliszu, mogą wyjść z aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego – zdecydował we wtorek na posiedzeniu niejawnym Sąd Okręgowy w Kaliszu.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa sądu Edyta Janiszewska, Wojciech O. i Marcin O. – jeżeli chcą opuścić areszt – muszą wpłacić po 20 tys. zł poręczenia, w przypadku Piotra R. sąd zdecydował o poręczeniu w wysokości 10 tys. zł.

– Sąd zmienił postanowienie sądu rejonowego ws. aresztu, ponieważ przesłanka dotycząca ukrywania się lub ucieczki przez podejrzanych była czysto hipotetyczna. Zdaniem sądu nie zachodzi taka obawa, ponieważ wszyscy wskazali miejsce zamieszkania – wyjaśniła rzecznik sądu.

Janiszewska poinformowała, że podejrzani muszą wpłacić kaucje w ciągu 7 dni. – Ponadto sąd zastosował wobec nich dozór policji z obowiązkiem meldowania się na komisariatach w ich miejscach zamieszkania dwa razy w tygodniu. O każdym przypadku opuszczenia miejsca pobytu również muszą zawiadomić policję – dodała.

Trzem organizatorom marszu – Piotrowi R., Wojciechowi O. oraz Marcinowi O. – przedstawiono zarzuty dotyczące publicznego nawoływania do nienawiści i znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej oraz publicznego nawoływania do popełniania przestępstw przeciwko takim osobom. Grozi im za to do 5 lat więzienia.

Sąd Rejonowy w Kaliszu – na wniosek prokuratury – zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt. Wnioski o tymczasowe aresztowanie prokuratura uzasadniła m.in. obawą matactwa procesowego ze strony podejrzanych oraz ukrycia się, a nawet ucieczki w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej.

Źródło: PAP, NCzas