Segregacja sanitarna i inwigilacja w miejscu pracy. Morawiecki mówi, co dalej z ustawą

Premier Mateusz Morawiecki powiedział podczas konferencji prasowej, co z ustawą, która da przedsiębiorcom możliwość weryfikacji certyfikatów covidowych pracowników, czyli faktyczne wprowadzić segregację sanitarną i inwigilację do miejsc pracy. Szef pisowskiego rządu w Warszawie poruszał także m.in. wątki inflacji.

Tarcza antyinflacyjna

– Tarcza antyinflacyjna ma chronić polskie rodziny, budżety, zmniejszać obciążenia tych budżetów związane z wzrostem cen. I dlatego dzisiaj już Rada Ministrów przyjęła pewne rozwiązania, które muszą być przyjęte w formie ustawowej. Te zaś, które są możliwe do rozwiązania na zasadzie rozporządzeń, też już są obecnie procedowane – stwierdził premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej w KPRM.

Szef rządu mówił, że „wszystkie te działania [z tarczy antyinflacyjnej] będą prowadziły do obniżenia ceny paliwa o 20 do 25 gr, a optymiści mówią że nawet do 30 gr”.

– Jednocześnie też wdrażamy dodatek osłonowy wynikający z podnoszonych cen przez różnych producentów. Ten dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie on w kwotach od 400 do nawet 1100 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, liczebności rodziny – stwierdził premier.

Morawiecki straszy omikronem

– W ostatnich dniach cały świat został zaalarmowany nową mutacją koronawirusa o nazwie Omikron. Konsultowałem się z członkami Rady Medycznej, zasięgnąłem opinii również naszych analityków co dzieje się w innych krajach UE. Otóż dokładna natura tej mutacji nie jest jeszcze rozpoznana, ale wiadomo, że może on być bardzo groźny, groźniejszy niż dotychczasowe mutacje – powiedział Morawiecki.

– To dlatego pan minister zdrowia zdecydował się, po konsultacjach, wdrożyć pewne ograniczenia, które mają z jednej strony zahamować dopływ tej mutacji w szczególności do Polski, czyli wszystkie zakazy lotów z krajów afrykańskich, przechodzenie kwarantanny, obowiązek testów, który został teraz wzmocniony. A z drugiej mają pomóc przerwać ten łańcuch zakażeń – mówił premier.

Segregacja sanitarna w Polsce

– W Sejmie toczą się prace i uzgodnienia między poszczególnymi klubami. Między wszystkimi klubami krótko mówiąc. Dotyczy tego czy znajdzie się większość parlamentarna, która pozwoli na weryfikację certyfikatów covidowych przez przedsiębiorców wobec pracowników. Jeżeli taka większość parlamentarna się znajdzie, to będziemy procedować tę ustawę – mówił Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Źródło: NCzas