Białoruski reżim wykorzystał wpis Kurdej-Szatan. Aktorka komentuje

Wulgarny wpis Barbary Kurdej-Szatan o Straży Granicznej wykorzystuje propaganda białoruskiego reżimu. Aktorka twierdzi, że to nie jej wina.

Białoruska stacja telewizyjna Беларусь-24, która emituje propagandę reżimu Łukaszenki poza granicę Białorusi, wykorzystuje w swoim przekazie niedawny wpis polskiej aktorki Barbary Kurdej-Szatan o polskiej Straży Granicznej

Informowaliśmy o tej sprawie na NCzas.com:

Aktoreczka tłumaczyła się z tego faktu w wywiedzie dla portalu Salon24.

– Pokazują panią w telewizji, ale białoruskiej. Fajnie się pani wpisała w tę poetykę – stwierdził prowadzący rozmowę dziennikarz.

– A dlaczego mnie pokazali w białoruskiej telewizji? Dlatego, że tutejsze media tak rozdmuchały sytuację z moim wpisem, że sami narobili afery! Narobili afery. Gdyby nie narobili afery z tego wpisu, to białoruskie media nawet by tego nie dostrzegły proszę pana! – odpowiedziała Barbara Kurdej–Szatan.

Dziennikarz zapytał więc, czy jej zdaniem „generalnie winne są polskie media, że narobiły afery?”

Celebrytka odrzekła, że winna jest ona, „nagonka” na nią trwała dłużej niż powinna. – Przez dwa tygodnie nic nie robiłam z tym, a codziennie wychodziły jakieś artykuły, codziennie ktoś się wypowiadał, bo oczywiście jeden był mądrzejszy od drugiego! – podkreślała rozżalona.

Tak wygląda wpis, którym Kurdejówna-Szatanowa przysporzyła propagandzie reżimu Łukaszenki tyle radości:

„KU**A !!!!!!!!!! Ku**aaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest ku**a „straż graniczna” ????? „Straż” ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!! Chcecie takiego rządu wciąż ????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać ??????? Ku**aaaaaaaaa !!!!!!!!”

Źródło: NCzas, Salon24