Segregacja sanitarna. Czesław Hoc: projekt przejdzie na pewno

Pisowcy nie odpuszczają w sprawie wprowadzenia segregacji sanitarnej i inwigilacji medycznej pracowników w miejscach pracy. Nieustannie próbują wprowadzić projekt w życie tylnymi drzwiami.

Przepisy umożliwiające pracodawcom sprawdzenie, czy ich pracownicy są zaszczepieni zapowiadał już od miesięcy pisowski resort zdrowia. Na początku listopada „minister pandemii” Adam Niedzielski zapowiadał, że stworzony w jego ministerstwie projekt ma trafić wkrótce pod obrady Sejmu. Tak się jednak nie stało, a projekt zniknął z harmonogramu.

Pojawił się za to bliźniaczy projekt, którego złożenie zapowiadał poseł PiS i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Czesław Hoc.

Później zaczęły pojawiać się informacje, jakoby posłowie PiS wycofywali swoje podpisy pod projektem.

W międzyczasie marszałek Elżbieta Witek zorganizowała spotkanie z przedstawicielami wszystkich partii w Sejmie. Wszystko wskazywało na to, że PiS wprowadzi segregację sanitarną cudzymi rękoma.

Teraz jednak znów wygląda na to, że przejdzie ustawa posłów PiS, którym przewodzi sanitarysta Czesław Hoc. Poseł jest pewien, że jego projekt przejdzie.

– My nie mamy dyscypliny partyjnej. [Projekt] przejdzie na pewno, dlatego że jest powszechne oczekiwanie takiego projektu i myślę, że nawet opcje polityczne opozycji też zresztą popierają to cały czas w komisji zdrowia – mówił Czesław Hoc w Polsat News.

Kiedy projekt ma się pojawić w Sejmie? Według Hoca – już niedługo. – Na papierze jest, tylko jeszcze nie ma w Sejmie. Ale mam nadzieję, że już jutro zostaną prace zdynamizowane i albo jutro, a jak nie jutro, to za tydzień mamy Sejm, za tydzień to stanie się ciałem – mówił Czesław Hoc w rozmowie z Marcinem Fijołkiem w „Graffiti” Polsat News.

Segregacja sanitarna w miejscach pracy miałaby natomiast obowiązywać od początku przyszłego roku.

– Jak najszybciej. Jak myślę, że będziemy to procedować w przyszłym tygodniu w Sejmie, to będzie to szybka ścieżka. 30 dni Senatu i potem już podpis pana prezydenta, oczywiście jeśli wyrazi na to zgodę. Natomiast jest powszechne oczekiwanie, że powinniśmy takie restrykcje wprowadzić – mówił Czesław Hoc w Polsat News.

– Czyli jak szybko liczę, od 1 lutego takie przepisy będą obowiązywały? – pytał Marcin Fijołek.

Wcześniej poruszono temat obowiązkowych szczepień dla poszczególnych grup. – To jest do dyskusji. Tego w projekcie nie ma. Mamy tylko podmioty lecznicze. W projekcie nie ma ani nauczycieli, ani służb mundurowych. Być może taka kwestia będzie, też to pan minister zdrowia powiedział, bo to jest oczekiwane przez społeczeństwo i jakby zrozumiałe – mówił Czesław Hoc.

Źródło: NCzas, Polsat News