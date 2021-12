PILNE! Komisja zdrowia, na której miano procedować projekt zaostrzający segregację sanitarną, nie odbędzie się

„Komisja zdrowia w dniu dzisiejszym nie odbędzie się” – poinformował jej przewodniczący, poseł Tomasz Latos z PiS.

Podczas posiedzenia komisji miało się odbyć pierwsze czytanie projektu ustawy 1846 zaostrzającej segregację sanitarną w Polsce.

Początkowo posiedzenie komisji zdrowia miało odbyć się w środę, 15 grudnia o godzinie 9.00. Rano, znienacka, zostało jednak przełożone na godzinę 15.

Posiedzenie, na którym miano procedować zaostrzenie segregacji sanitarnej w Polsce, wywołało spore zainteresowanie. Na sali znalazło się znacznie więcej niż zazwyczaj posłów, a dodatkowo pojawiło się sporo osób z mediów.

Przewodniczący komisji, poseł Latos uznał, że z uwagi na koronawirusa osób jest za dużo. Prosił, by niezaproszone osoby opuściły salę. Nikt się jednak nie posłuchał.

– Po pierwsze, są osoby z zewnątrz, które nie zostały zaproszone, nie mówię o posłach. Dwa, obowiązują nas wytyczne pani marszałek i pewne ograniczenia związane z pandemią. Jest nas za dużo – powiedział Latos.

– Nie rozpocznę komisji, dopóki osoby, które nie są zaproszone, nie opuszczą komisji. Nie dotyczy to posłów, którzy nie zostali wykluczeni z posiedzenia Sejmu. Bardzo proszę, jeżeli mamy pracować, aby osoby, które w sposób nieuprawniony weszły na salę, ją opuściły – dodał.

Obrady Komisji Zdrowia odroczone o pół godziny. Przewodniczącemu nie spodobało się liczne zainteresowanie mediów i posłów i jakoś nikt nie chciał posłuchać jego prośby o opuszczenie sali. Prezydium Komisji poszło się naradzać. Będą nas wyprowadzać 🍿🥤 — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) December 15, 2021

Prezydium Komisji wyszło z sali, poszło się naradzać. Po ok. 10 minutach przedstawiciele prezydium wrócili. Poseł Latos ponownie poprosił o opuszczenie sali osoby, które nie zostały zaproszone.

– Raz jeszcze proszę, byśmy przestrzegali pewne rygory sanitarne. Mamy pewne wytyczne odnośnie organizacji pracy komisji, to także kwestie związane z limitem osób. Jeżeli nie będzie żadnej reakcji, a tak to w tej chwili wygląda, to niestety nie będziemy mogli otworzyć obrad komisji – mówił przewodniczący.

Gdy nieproszone osoby nie opuściły sali, Latos odwołał posiedzenie komisji.

– Informuję, że w dniu dzisiejszym posiedzenie komisji się nie odbędzie – powiedział Latos, po czym wstał i wyszedł.

Koło poselskie ⁦@KONFEDERACJA_⁩ gotowe do procedowania projektu ustawy segregacyjnej nr 1846 – mamy ponad setkę poprawek do wniesienia, ale zaczniemy oczywiście od wniosku o odrzucenie w całości #StopSegregacjiSanitarnej pic.twitter.com/3XPDOkfdty — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) December 15, 2021

Sukces @KONFEDERACJA_! Nasze Koło pojawiło się w pełnym składzie. Komisja Zdrowia została odwołana. Projekt pozwalający zwalniać z pracy za brak szczepienia nie będzie dzisiaj procedowany.#StopSegregacjiSanitarnej pic.twitter.com/32pEn6jmAx — Jakub Kulesza (@Kulesza_pl) December 15, 2021