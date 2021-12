Cudowna przemiana. Kurdej-Szatan chce pomóc pogranicznikom

Barbara Kurdej-Szatan próbuje się zrehabilitować po haniebnym wulgarnym wpisie o Straży Granicznej, przez który ma spore problemy zawodowe.

Barbara Kurdej-Szatan, aktorka kojarzona głównie z występów w reklamach, które teraz zerwały z nią współpracę, jakiś czas temu umieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym Straż Graniczną nazywa m.in. „mordercami”.

Wpis aktorki wykorzystała białoruska propaganda, o czyn informowaliśmy:

Teraz gwiazdeczka chce się zrehabilitować i wymyśliła nawet, jak to zrobi. Chce zorganizować pogranicznikom pomoc psychologiczną.

– Po tym wszystkim, co się wydarzyło, zamierzam zorganizować akcję „Serce dla ludzi granicy”. Tak naprawdę wszyscy tam potrzebują pomocy. Długo zastanawiałam się nad tym, co zrobić, żeby pomóc wszystkim. Mnóstwo osób jeździ tam z ubraniami, darami, ale tak naprawdę tam są trzy grupy ludzi, które potrzebują pomocy. To nie tylko uchodźcy, ale również strażnicy, a także mieszkańcy tych miejsc. Są pełni strachu, niepewności tego, co przyniesie jutro. Myślę, że tam nie mają pomocy psychologicznej, psychiatrycznej. Razem z fundacjami i paroma osobami doszłam do wniosku, że taka pomoc psychologiczna, to będzie coś, co będzie mogło pomóc każdemu, każdy będzie mógł zadzwonić. Na razie jesteśmy jeszcze w fazie organizacji wszystkiego. W połowie stycznia wdrożymy to – informuje celebrytka.

Tak wygląda wpis, którym Kurdejówna-Szatanowa przysporzyła propagandzie reżimu Łukaszenki tyle radości:

„KU**A !!!!!!!!!! Ku**aaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest ku**a „straż graniczna” ????? „Straż” ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!! Chcecie takiego rządu wciąż ????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać ??????? Ku**aaaaaaaaa !!!!!!!!”

Źródło: NCzas