Paulo Sousa rozpoczął pracę z piłkarzami Flamengo

Były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Paulo Sousa rozpoczął w poniedziałek pracę z Flamengo Rio de Janeiro. Szkoleniowiec w poniedziałek po raz pierwszy został zaprezentowany kibicom brazylijskiej drużyny oraz poprowadził trening.

Choć Sousa odwiedził kompleks sportowy Flamengo krótko po swoim przybyciu do Rio de Janeiro w piątek, to dopiero poniedziałek był pierwszym dniem pracy Portugalczyka z brazylijskim zespołem.

Podczas popołudniowej konferencji prasowej Sousa otrzymał od władz klubu koszulkę z numerem 12 oraz kartę członka klubu. Wyraził wdzięczność kierownictwu Flamengo za przedstawioną mu propozycję pracy.

– Dla mnie i całego mojego sztabu okazja do pracy we Flamengo to wyjątkowa sytuacja, nie zawsze możliwa w życiu trenera, aby reprezentować tak wielki klub (…) Chciałbym kierować zespołem we współpracy z kibicami – powiedział Sousa podczas konferencji prasowej.

Portugalczyk tłumaczył, że opuścił pod koniec grudnia reprezentację Polski, którą w marcu czekają baraże o awans do mundialu, z powodu „wielkości Flamengo” oraz możliwości „zdobywania trofeów” z tym klubem.

Sousa zapowiedział, że chciałby w najbliższym czasie osiągnąć sukcesy z brazylijską ekipą.

– Liczę na możliwość zapisania się w historii Flamengo. Takiej okazji nie mogłem zaprzepaścić – dodał Portugalczyk.

Wcześniej w poniedziałek Sousa poprowadził pierwszy trening z piłkarzami Flamengo. Władze klubu potwierdziły, że w ćwiczeniach nie wziął udział jeden z zawodników drużyny z powodu zachorowania na COVID-19.

