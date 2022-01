Amnesty International wzywa Włochy do porzucenia dyskryminacji niezaszprycowanych. Chodzi m.in. o grupę 50+, która nie może pracować bez przyjęcia preparatu. Szpryca jest także niezbędna w tym kraju do korzystania z transportu publicznego i szeregu innych usług.

Amnesty International zaapelowała do włoskich władz, by zapewniły alternatywne środki – w tym stosowanie masek i testy na obecność koronawirusa – dla niezaszprycowanych, by mogli chodzić do pracy i zarabiać, czy korzystać z transportu publicznego „bez dyskryminacji”.

Według włoskiego oddziału – Amnesty International Italia – obowiązek szprycowania może być uzasadniony, ale musi być on ograniczony w czasie i „proporcjonalny” do uzasadnionego celu ochrony zdrowia publicznego.

„Rząd musi nadal dbać o to, by cała populacja mogła korzystać ze swoich podstawowych praw, takich jak prawo do edukacji, pracy i leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów nieobjętych programem COVID, którzy potrzebują pilnej operacji” – wskazała organizacja.

Decyzja o wprowadzeniu obowiązkowej szprycy dla wszystkich pracujących obywateli, którzy ukończyli 50 lat, zapadła 5 stycznia 2022 roku. Zapis taki znalazł się w dekrecie przyjętym podczas obrad Rady Ministrów.

Szef rządu powiedział po posiedzeniu: „Chcemy zatrzymać wzrost krzywej zakażeń i nakłonić Włochów, którzy dotąd się nie zaszczepili, by to zrobili. Interweniujemy szczególnie w sprawie grup wiekowych, które są bardziej narażone na hospitalizację, by zredukować presję na szpitale i ratować życie”.

Co więcej, od 1 lutego przewidziano także kary dla „niepokornych” obywateli 50+, którzy mimo nakazu, szprycować się nie będą. Kary czekają także na osoby w każdym wieku, które naruszą przepisy o wymogu przepustki sanitarnej. Za taką postawę można zapłacić we Włoszech od 100 do 1500 euro.

Od 10 stycznia we Włoszech tylko ze „wzmocnioną” przepustką covidową, wystawioną na podstawie szczepienia lub wyleczenia można korzystać ze środków transportu i wypić kawę przy barze. Bez tzw. Super Green Pass nie można usiąść w ogródku restauracji ani nocować w hotelu.

Do tego czasu dostęp do tych miejsc możliwy był też na podstawie zwykłej przepustki sanitarnej, wydawanej także na podstawie testu.

Ponadto w środkach komunikacji obowiązuje wymóg noszenia maseczki FFP2; nie wystarczy już zwykła chirurgiczna.

Źródła: Reuters/NCzas