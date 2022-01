Nieszczepieni skazani na GŁÓD?! Dr Peterson OSTRO: szaleństwo, FASZYZM

Québec, czyli największa prowincja Kanady, wprowadza zakaz kupowania artykułów spożywczych w dużych sklepach, w tym Walmart i Costco, niezaszczepionym obywatelom powyżej 12 roku życia. Profesor Jordan Peterson wprost nazywa to faszyzmem.

Francuskojęzyczna prowincja Kanady, Québec, zakazuje niezaszczepionym mieszkańcom kupowania pożywienia w dużych sklepach. W życie wchodzi nowe prawo segregacyjne, w świetle którego osoby, które nie przyjęły preparatu na covid, mają zakaz wstępu do sklepów detalicznych o powierzchni 1500 m i więcej.

Jeśli na terenie marketu znajduje się apteka, to niezaszczepieni mogą dostać się do niej jedynie pod eskortą pracowników sklepu – najpewniej ochrony – którzy przypilnują, by nie kupili żywności.

Dotychczas prawo segregacyjne na terenie największej kanadyjskiej prowincji zezwalało niezaszczepionym na kupowanie pożywienia w dużych sklepach. Rząd regionu stwierdził jednak, że sprzedaż żywności nie jest główną działalnością marketów, więc nie powinny one wpuszczać osób niezaszczepionych.

Profesor Jordan Peterson, który stał się w ostatnich tygodniach coraz bardziej wyrazistym krytykiem lockdownów i nakazów związanych z tzw. pandemią koronawirusa, znów skomentował działania władz Québecu.

– Quebec całkowicie oszalał. Kompletny faszyzm – napisał profesor.

Quebec has gone completely mad. Complete fascism. https://t.co/YbXX4zvKaV — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) January 26, 2022

Peterson w ostatnim czasie wielokrotnie dawał wyraz swemu niezadowoleniu związanemu z polityką lockdownu i koronarestrykcjami. Na Twitterze apelował, by zakończyć lockdowny i ponownie otworzyć gospodarkę. „Czas zrzucić te cholerne maski”, pisał.

Profesor pisał nawet, iż „czas na obywatelskie nieposłuszeństwo w Quebecu”, po tym jak władze wprowadziły drakońskie koronarestrykcje pod pretekstem walki z COVID-19. Wśród nowych restrykcji znajdowała się m.in. godzina policyjna.

To nie pierwszy raz, gdy wolnościowy profesor nazywa zwolenników segregacji faszystami.

