Konfederacja wnioskuje o wysłuchanie publiczne „Lex Konfident”. Będą protesty w Warszawie? [VIDEO]

Składamy wniosek o wysłuchanie publiczne ws. projektu nowej ustawy covidowej; trafia on w tej chwili do Komisji Zdrowia, która po południu ma przeprowadzić pierwsze czytanie projektu – zapowiedzieli w imieniu Konfederacji posłowie Jakub Kulesza i Grzegorz Braun.

– Składamy w sekretariacie Komisji Zdrowia wniosek o wysłuchanie publiczne ws. „Lex Konfident” – oświadczył poseł Braun podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Jaka to ciekawa rzecz, że aktualna większość parlamentarna, większość rządowa, z góry maluje fikcyjność całej tej procedury, skoro w ogóle nie wzięto pod uwagę możliwości wysłuchania publicznego w tej sprawie? – pytał Braun, odnosząc się do tego, że po pierwszym czytaniu w poniedziałek projekt ma być już we wtorek procedowany przez Sejm.

Przypomniał, że wysłuchanie publiczne było przeprowadzone ws. tzw. ustawy Hoca i zakończyło się – jak mówił – „miażdżącym rozjechaniem tego projektu przez normalnych, uczciwych, niebiorących rozbratu ze zdrowym rozsądkiem Polaków”.

Braun oświadczył, że w takiej sytuacji Konfederacja wnioskuje o wysłuchanie publiczne ws. projektu nowej ustawy covidowej.

– W tej sprawie nasz wniosek trafia w tej chwili do sekretariatu Komisji Zdrowia tak, żeby nie było wątpliwości, żeby nie było zaskoczeń, i żeby prezydium Komisji Zdrowia nie miało żadnych wymówek w tej sprawie – dodał.

Będą protesty w Warszawie?

Podkreślił, że cieszy się, że „swoją obecność przy ulicy Wiejskiej w Warszawie i dziś, i jutro zapowiedziały liczne organizacje, środowiska, stowarzyszenia, a także osoby indywidualne, które nie chcą ani segregować, ani być segregowanymi”.

Poseł Kulesza zapowiedział, że Konfederacja będzie też chciała dowiedzieć się „kto jest autorem tego haniebnego projektu”, bo poseł Paweł Rychlik, który został przez wnioskodawców z PiS wytypowany na sprawozdawcę ich pomysłów, występuje – jak ocenił Kulesza – „w roli kozła ofiarnego”.

Źródło: PAP