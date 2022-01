Pospieszalski UJAWNIA: Kancelaria Premiera otrzymała 5 mln dolarów od firmy Google na kampanię i promocję szprycy [VIDEO]

W sobotę 29 stycznia 2022 roku w murach toruńskiej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się sympozjum „Oblicza pandemii”. Jednym z prelegentów był redaktor Jan Pospieszalski.

Były dziennikarz TVP wskazał, że w obecnych czasach istotną rolę zaczęło odgrywać dziennikarstwo obywatelskie. Przywołał tutaj m.in. osobę Grzegorza Płaczka. – Młody fotografik, instruktor fotografii, były członek akademii Nikona w Polsce, człowiek, który miał wykłady w Stanach Zjednoczonych itd. – przybliżył słuchaczom tę postać Pospieszalski.

– (Płaczek – przyp. red.) Zaczął zadawać pytania. Pytanie, które zadał – i to jest to dziennikarstwo obywatelskie, które zadziałało – (…) Ministerstwu Zdrowia, to był wrzesień 2020 roku, czyli już mieliśmy pierwszą falę za sobą, trochę zelżało: pytał, ile umarło w Polsce ludzi na Covid – na sam Covid, bez chorób współistniejących. 6 września otrzymał odpowiedź, że zmarło ich 297 osób. Po pół roku totalnej blokady, zamykania świata, rujnowania gospodarki, rozrywania więzi społecznych, niszczenia tkanki społecznej, zamykania kościołów itd. – zaznaczył Jan Pospieszalski.

Jak podkreślił, od tej pory Płaczek „bombardował” KPRM, Kancelarię Prezydenta, ministra zdrowia pytaniami. Powołując się na dane z odpowiedzi uzyskanych przez Płaczka, Pospieszalski przytaczał koszty pandemicznej propagandy.

– (Płaczek – przyp. red.) Zapytał, jaki jest koszt, jaki poniosła Kancelaria Premiera na kampanię społeczną zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 i promowania szczepień. Stan na 24 czerwca 2021 roku, czyli pół roku temu, to było 44 869 425, 33 zł – 45 mln prawie – ujawnił Pospieszalski.

Dziennikarz odniósł się też do kwestii internetowych cenzorów pandemicznych. Jak się okazuje, jeden z tych podmiotów dostał pieniądze od Kancelarii Premiera.

– W mediach funkcjonują te facebookowe ORMO – ci, którzy donoszą, którzy banują albo zgłaszają tzw. naruszenie zasad społeczności. Ale oprócz tego działają firmy pt. Demagog, Fake Hunter i fakenews.pl. Wszystkie te firmy są finansowane sowicie z różnych miejsc. Firma Fake Hunter dostała od Kancelarii Premiera 98 257,12 zł, a partnerem firmy Fake Hunter jest Polska Agencja Prasowa oraz akademia firmy Pfizer – powiedział Pospieszalski.

– Kancelaria Premiera wydała również 361 tys. dla tzw. influencerów, tzw. youtuberów. Otrzymaliśmy te informacje, jacy to są youtuberzy (…). Oni wzięli 361 tys. zł na to, żeby promować szczepienia i namawiać młodych ludzi na TikToku, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie. Jednocześnie 9 marca (2020 roku – przyp. red.) (…), 5 dni po ogłoszeniu pandemii Kancelaria Premiera Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała 5 mln dolarów od firmy Google na kampanię i promocję szczepień i przeciwdziałaniu Covid – ujawnił dziennikarz.

– Nie było to w formie żywego grantu, nie była to gotówka, nikt nie przyjechał tam z walizką hajsu i położył Morawieckiemu, tylko było to 5 mln kredytu bezzwrotnego na umieszczanie we wszystkich nośnikach Googla treści, które mają promować, które mają przeciwdziałać Covid-19 itd. – 9 marca (2020 roku – przyp. red.), kiedy w Polsce mamy dwóch zarażonych, czy trzech – wyjaśnił Jan Pospieszalski.

CZYTAJ TAKŻE:

W sympozjum zorganizowanym przez AKSiM wzięli udział m.in. dr Marek Sobolewski, statystyk z Politechniki Rzeszowskiej, a także doktorzy Włodzimierz Bodnar (pulmonolog, pediatra) i Zbigniew Martyka (internista, specjalista chorób zakaźnych), dr Paweł Basiukiewicz (kardiolog, internista), a także red. Jan Pospieszalski, ks. prof. Paweł Bortkiewicz i prawnik Łukasz Bernaciński, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris. Całą konferencję można obejrzeć TUTAJ.