Policja ROZPRAWIA SIĘ z blokadą w Kanadzie. Brutalność państwa w całej okazałości [VIDEO]

Policja w Kandzie obwieściła w sobotę 12 lutego, że „rozpoczęła egzekwowanie prawa” na Ambassador Bridge, łączącym ten kraj z USA, a także w jego pobliżu. Jest to najbardziej ruchliwe przejście graniczne w Ameryce Północnej. Obecnie kierowcy ciężarówek blokują przejazd w ramach „Konwoju Wolności”.

Policyjna akcja rozpoczęła się po tym, jak w piątek sąd nakazał protestującym zakończenie blokady, która miała zakłócić przepływ towarów między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą – podała Associated Press. Ucierpieć na tym miał m.in. przemysł samochodowy.

„Wzywamy wszystkich demonstrantów do działania zgodnego z prawem i pokojowego. Osoby dojeżdżające do pracy są nadal proszone o unikanie obszarów dotkniętych demonstracjami w tym czasie” – napisała w sobotę rano na Twitterze policja kanadyjskiej prowincji Windsor.

The Windsor Police & its policing partners have commenced enforcement at and near the Ambassador Bridge. We urge all demonstrators to act lawfully & peacefully. Commuters are still being asked to avoid the areas affected by the demonstrations at this time. — Windsor Police (@WindsorPolice) February 12, 2022

Zaś w piątkowym oświadczeniu policja zaznaczyła, że „każdy, kto blokuje ulice lub pomaga innym w blokowaniu ulic, może popełniać przestępstwo i musi natychmiast zaprzestać dalszej bezprawnej działalności”. W przeciwnym wypadku może się liczyć z tym, że zostanie postawiony w stan oskarżenia.

„Możesz zostać aresztowany, jeśli jesteś stroną w przestępstwie lub pomagasz innym w bezpośrednio lub pośrednio w popełnieniu tego przestępstwa” – dodano.

„Oskarżenia i/lub wyroki związane z bezprawną działalnością związaną z demonstracją mogą prowadzić do odmowy przekroczenia granicy USA” – przestrzegała policja.

🇨🇦Sytuacja robi się napięta w Windsor w pobliżu Ambassador Bridge.

Policja rusza, by aresztować protestujących z konwoju wolności pic.twitter.com/uFKatpRO5i — Daniel (@Daniel870219561) February 12, 2022

Police surrounded the protesters front and back. Large police armoured personnel carrier has been brought up in the distance. Snipers on the roof of customs building. pic.twitter.com/sI295G7hUV — 𝚂𝚎á𝚗 𝙾’𝚂𝚑𝚎𝚊 Global News (@ConsumerSOS) February 12, 2022

🇨🇦 Protestujący blokują ruch w kierunku Kanady na Ambassador Bridge w Windsor pic.twitter.com/EIfMZilbJn — Daniel (@Daniel870219561) February 8, 2022

LIVE: ALL DAY Trucker Freedom Convoy 2022 Coverage (Ottawa, Windsor Ambassador Bridge, Coutts) https://t.co/vRhAc3Nnvl — Wake Up With "Grandpa Tone" (@AnthonyGhiselli) February 12, 2022

Look at how the police breaks a citizens car window because he does not move his car. He says he is out of gas! #BREAKING #AmbassadorBridge #Convoy2022 #εμβολιασμος pic.twitter.com/1RU5p6wJep — MaggieView (@Magdaview12) February 12, 2022

