Konwój Wolności siłą usunięty. Ważny dla handlu most ponownie otwarty [VIDEO]

Protestujący przeciw restrykcjom sanitarnym związanym z pandemią Covid-19 okupowali most przez sześć dni.

Przejście graniczne Ambassador Bridge stało się centrum ruchu protestacyjnego, „Konwoju Wolności”, po zablokowaniu pasów jezdni w obu kierunkach przez samochody osobowe i ciężarówki.

Kanadyjska policja usunęła z mostu ostatnich protestujących w sobotę, ponad 12 godzin po wejściu w życie postanowienia sądu pozwalającego na rozwiązanie demonstracji przez władze. Policja przekazała, że aresztowano ponad 20 osób, siedem pojazdów zostało odholowanych, a pięć skonfiskowanych.

Unreal scenes in Canada as heavily armed forces move in to make arrests and tow all vehicles from ambassador bridge. pic.twitter.com/zwI6Oa2ufR

— Wittgenstein (@backtolife_2022) February 13, 2022