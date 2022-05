Rząd USA podobno wszczął dochodzenie w sprawie transakcji biznesowych Elona Muska związanych z jego niedawnym zakupem Twittera za 44 miliardy dolarów – informuje Daily Wire.

Musk miał się rzekomo spóźnić z przedłożeniem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd formularza, który inwestorzy muszą przedstawić, gdy kupują ponad 5 proc. udziałów w firmie.

Co ciekawe, śledztwo wszczęto niedługo po tym, jak Elon Musk ogłosił, że zamierza przywrócić Donaldowi Trumpowi jego konto na Twitterze. Decyzję włodarzy o zbanowaniu byłego prezydenta nazwał „moralnie złą” i „ekstremalnie głupią”.

Eksperci twierdzą, że śledztwo nie może pokrzyżować Elonowi Muskowi planów zakupu platformy mediów społecznościowych. Co najwyżej trochę uprzykrzy mu życie na chwilę.

Przypomnijmy, że Donald Trump został zbanowany w mediach społecznościowych po wtargnięciu dużej grupy ludzi do Kapitolu. Szefostwo Twittera oświadczyło wówczas, że nie wpuści już byłego prezydenta USA na swoją platformę. Donald Trump arbitralnie i permanentnie stracił prawo do prowadzenia konta i publikowania treści na tym portalu. To pierwszy taki przypadek.

