Gościem „Dziennikarza Medycznego Roku 2021” Adama Gizy w TVP Info był pandemiczny ekspert i tester masek dr Michał Sutkowski. Panowie rozważali, czy maski zostaną z nami na dłużej, w ramach „profilaktyki” zdrowotnej.

– Mówił pan doktor o tym, że warto w tej chwili jeszcze tę maseczkę mieć przy sobie, a propos komunikacji miejskiej i miejsc publicznych, gdzie mamy jednak natłok różnych osobowości i nie wiadomo do końca, czy wszyscy zdrowi. Czy to jest trochę tak, że zostanie z nami to na wzór krajów azjatyckich? – rozpoczął swój wywód Giza.

– Nie było Covid-19, a Azjata w maseczce był czymś normalnym, czy to w Pekinie czy w Tajwanie. Pytanie, czy na polskich ulicach też wyobraża sobie pan taki scenariusz i pytanie czy medycznie jest to dobre i uzasadnione? – pytał „Dziennikarz Medyczny Roku 2021”.

– Jest to medycznie dobre i uzasadnione w tych określonych sytuacjach, niekoniecznie na zewnątrz, ale przy dużym tłoku nawet i na zewnątrz. Powtórzę: nawet i na zewnątrz, nie tylko w przestrzeniach zamkniętych – odparł prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

– Ja sobie taką sytuację wyobrażam i cieszyłbym się z tego, żeby część osób szczególnie narażonych pamiętała o tym, że naprawdę warto dosyć często tę maseczkę założyć i używać – mówił dalej Sutkowski.

– Nie nadmiarowo – to nie chodzi o to, żeby tworzyć atmosferę strachu, która niewątpliwie jest przy tej maseczce, bo nam się to kojarzy z pandemią, ale tworzyć atmosferę zdrowia, atmosferę bezpieczeństwa, bo o to chodzi. I chciałbym, żeby tak było – zarzekał się.

– I te maseczki bardzo dobrze chronią także przed alergenami, to na własnym przykładzie również sprawdziłem – dodał „Dziennikarz Medyczny Roku 2021”.

Czy wyobrażacie sobie stosowanie maseczek,w profilaktyce innych chorób? Czy po okresie pandemii, dopuszczamy taki rodzaj walki z innymi chorobami? Zdaje się, że warto pomyśleć! O tym dr Michał Sutkowski, Prezes Lekarzy Rodzinnych. @tvp_info @TVP @MZ_GOV_PL pic.twitter.com/FdooD8ogAQ — Adam Giza (@adam_giza) May 16, 2022

Przypomnijmy, że obaj panowie – zarówno Giza, jak i Sutkowski – na antenach TVP i TVN mieli okazję „zabłysnąć” wykonywanymi przez siebie testami masek. Było to w czasach, gdy obowiązywał jeszcze nakaz maskowania na szeroką skalę.

