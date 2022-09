REKLAMA

Zmianę na szczycie brytyjskich władz skomentowali czołowi politycy rosyjscy m.in. szef MSZ Siergiej Ławrow i rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

Nowym premierem Wielkiej Brytanii z ramienia Partii Konserwatywnej jest 47-letnia Liz Truss. To już trzecia kobieta zajmująca to stanowisko. Jej poprzedniczkami były Margaret Thatcher (1979-1990) oraz Theresa May wywodzące się z tego samego ugrupowania.

Rosyjscy politycy o nowej premier Wielkiej Brytanii

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że Rosja nie spodziewa się poprawy stosunków z Wielką Brytanią po wyborze Liz Truss na premiera. Podobnego zdania jest szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

– Uważam, że Liz Truss wciąż ma wyższy priorytet. Zanim ostatecznie sformułuje swój stosunek do Rosji, który jest ewidentnie negatywny, będzie musiała uporządkować stosunki z bliskimi sąsiadami, na przykład wyrobić sobie zdanie na temat tego, kim jest prezydent Francji, Emmanuel Macron – przyjacielem czy wrogiem – twierdzi Ławrow.

– [to pytanie] Pozostaje bez odpowiedzi. Uważam, że dla obu sąsiadów byłoby ważniejsze, aby najpierw się tym zająć, niż rzucać oczy daleko poza swoje granice – stwierdził dyplomata.

Ławrow: Wielka Brytania „wgnieciona” po Brexicie

– Ona [premier Truss – red.] ma swoje własne zasady, przede wszystkim trzymanie się twardej linii w obronie interesów Wielkiej Brytanii, bez chęci uwzględnienia stanowiska innych lub pójścia na jakiekolwiek kompromisy – ocenił Ławrow.

– Nie sądzę, że to pomoże utrzymać lub wzmocnić stanowisko tego kraju na arenie międzynarodowej, które wyraźnie zostało wgniecione po Brexicie. Teraz Londyn od dłuższego czasu aktywnie próbuje zrekompensować tę utratę tożsamości i wpływów w Unii Europejskiej, podejmując dość drastyczne kroki, w tym agresywne działania dotyczące sytuacji, która rozwinęła się wokół Ukrainy. Wszyscy o tym wiemy – dodał.