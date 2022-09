REKLAMA

Adam Bielan był gościem w „Gościu Wydarzeń” Polsat News. Polityk związany z obozem władzy wypowiadał się na temat wyborów samorządowych.

Wybory samorządowe wypadają jesienią 2023 r., ale pisowski rząd w Warszawie chce je przesunąć na termin przypadający nie wcześniej niż 31 marca 2024 r. i nie później niż 23 kwietnia 2024 r.

W związku z kontrowersyjną zmianą daty wyborów, pojawiły się obawy, że pisowska władza spróbuje wykorzystać jakoś nowy termin na swoją korzyść. Adam Bielan, lider Partii Republikańskiej związanej z Prawem i Sprawiedliwością, zarzeka się, że rząd nie ma takich instrumentów.

– Wybory w Polsce organizują samorządy. Zdecydowana większość samorządów jest w rękach partii opozycyjnych. My nie mamy żadnych możliwości, żeby sfałszować wybory. W przeciwieństwie do Francji wyborów w Polsce nie organizuje ministerstwo spraw wewnętrznych, tak się dzieje we Francji, więc jedyne co my możemy zrobić, do czego zachęcam wszystkie partie w Polsce, również te opozycyjne, to wystawić jak największą armię mężów zaufania. Takie prawo każdej partii daje ordynacja wyborcza. Im więcej osób będzie patrzeć na ręce tym, którzy liczą głosy, tym lepiej – powiedział Adam Bielan w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.