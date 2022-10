Aktywista przykleił się do stołu w programie o bezsensie takiego przyklejania się [VIDEO]

REKLAMA

W ostatnim czasie zieloni aktywiści notorycznie przyklejają się do ścian, podłóg i ulic, by zamanifestować swoje poglądy. W jednym z niderlandzkim programów chciano porozmawiać o bezsensie takiego przyklejania się i zaproszono eko-aktywistę, który… wykorzystał okazję i przykleił się do stołu.

2022 rok zapamiętamy m.in. jako czas, w którym eko-aktywiści stwierdzili, że będą przyklejać się do różnych rzeczy. Poniżej lista najciekawszych akcji tego typu.

Zieloni aktywiści i ich akcje przyklejania się:

Jedna z niderlandzkich stacji telewizyjnych zrobiła program na żywo, w którym miała się odbyć dyskusja dotycząca tego, jaki sens ma tego typu protest. Zaproszono jednego z aktywistów ekologicznych z Extinction Rebellion Jellego de Graafa.

Graaf jednak zamiast dyskutować wolał na żywo pokazać widzom, jak wygląda aktywista przyklejony do czegokolwiek. Wlazł na stół i w ramach protestu się do niego przykleił.

– Utknąłem tutaj w programie na żywo i będę mówił o klimacie i kryzysie ekologicznym – mówił.

Oczywiście protest i tym razem średnio się udał, bo stół wyniesiono. W dodatku aktywista w pewnym momencie z niego spadł – najwidoczniej użył zbyt słabego kleju.

How they removed the activist during the commercial break pic.twitter.com/d1vOoLxpbz — Alexander Klöpping (@AlexanderNL) October 25, 2022