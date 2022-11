Korwin-Mikke o tym, kto nadaje się na polityka: „Stąd kobiety rzadko się nadają”

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke, założyciel partii KORWiN i Najwyższego Czasu!, napisał w swoich mediach społecznościowych, jaki powinien być jego zdaniem dobry polityk.

Korzystając z nośnych ostatnio w mediach tematów związanych z łamaniem przepisów drogowych (sprawa Jerzego Stuhra i Małgorzaty Gersdorf) Janusz Korwin-Mikke nawiązując do tej właśnie tematyki, opisał cechy, jakie jego zdaniem powinien mieć dobry polityk.

Można się spodziewać, że poglądy posła Konfederacji znów wzbudzą kontrowersje – szczególnie wśród kobiet. Jeśli jednak ze zrozumieniem przeczyta się, co napisał polityk, to okaże się, że tak naprawdę nie ma we wpisie niczego obraźliwego. Niestety nie rozumieją tego komentujący internauci.

„Jeśli chcemy wiedzieć, czy człowiek nadaje się na polityka mającego rządzić, winniśmy popatrzeć, jak prowadzi samochód. Jeśli nie łamie „kiedy trzeba” przepisów – to się nie nadaje, bo będzie posłusznie wykonywał polecenia z UE, ONZ, WHO, ILO… Stąd kobiety rzadko się nadają” – napisał Janusz Korwin-Mikke.

