PKP znów podnosi ceny! Tłumaczenie znów to samo

Podwyżek niemal wszystkiego ciąg dalszy. Od 11 stycznia br. zaczną obowiązywać wyższe ceny biletów na przejazdy pociągami – poinformowało PKP Intercity. Podwyżkę uzasadniono tak samo jak przed niecałym rokiem, czyli m.in. znaczącymi zmianami cen energii elektrycznej.

Jak przekazał przewoźnik kolejowy, zmiana cen biletów wynika z konieczności ich dostosowania do rosnących kosztów działalności – przede wszystkim wyższych cen energii elektrycznej – oraz do oferty cenowej konkurencji.

Zaznaczono, że w porównaniu do stycznia 2022 r. cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła o 62,18 proc., co przełoży się bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 r. opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną. Jak podkreślono, oznacza to wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity.

Spółka zwróciła też uwagę na najwyższy od wielu lat poziom inflacji, która w listopadzie 2022 r. wyniosła 17,5 proc., a także wysokie stopy procentowe.

Poprzednią podwyżkę tłumaczono tak samo

To druga w ciągu zaledwie 12 miesięcy podwyżka cen biletów PKP Intercity. Poprzednia miała miejsce 13 stycznia 2022 roku, więc technicznie kolejna nastąpi po niecałym roku (zabraknie dwóch dni do „pełnego” roku).

Jak podwyżkę tłumaczono 12 miesięcy temu? „PKP Intercity dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku – rosnących kosztów działalności: wyższych cen energii trakcyjnej czy modernizacji taboru i zapleczy technicznych oraz do oferty przewoźników regionalnych” – właśnie tak.

O ile drożeją bilety PKP

Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika ceny biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów wzrosną średnio: o 17,8 proc. dla przewozów Express InterCity Premium (EIP); o 17,4 proc. w pociągach Express InterCity (EIC); o 11,8 proc. w pociągach Twoje Linie Kolejowe (TLK). Średnio o 10 proc. wzrosną również ceny biletów odcinkowych.

12 miesięcy temu ceny wzrosły o 15 proc. (IC i TLK), 12,6 proc. (Pendolino) oraz 7,2 proc. (Express InterCity).