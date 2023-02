Trzęsienie ziemi zniszczyło legendarny zamek. Dwa tysiące lat historii zamienione w gruz [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

W wyniku trzęsienia ziemi, które nawiedziło Turcję i Syrię, zniszczeniu uległ zamek w położonym na południu Turcji mieście Gaziantep pochodzący z II wieku n.e. zbudowany za czasów Imperium Rzymskiego – poinformował turecki portal hurriyetdailynews.com.

W gruzach legło 12 wież zamku, ocalały jedynie fragmenty murów. Zamek został zbudowany przez Rzymian w II i III w. n.e.

Został rozbudowany i unowocześniony za czasów bizantyńskiego cesarza Justyniana I w latach 527-565 n.e. Obwód murów zamkowych wynosił 1200 metrów.

Również w późniejszych wiekach zamek był wielokrotnie przebudowywany. W ostatnim czasie był wykorzystywany jako Muzeum Panoramiczne Obrony i Bohaterstwa Gaziantep; odbywały się w nim projekcje filmów dotyczących obrony miasta przed siłami francuskimi po upadku Imperium Osmańskiego w latach 1920-1921.

Oto liczący 2 tysiące lat zamek w #Gaziantep. Tyle z niego zostało po dzisiejszym trzęsieniu ziemi w Turcji i w Syrii. 2,000 year old castle in Gaziantep collapsed during #TurkeyEarthquake. pic.twitter.com/nR0sW1AAMD — Wojciech Cegielski (Polskie Radio / Podcast Świat) (@wojciechce) February 6, 2023

Gaziantep Kale (castle) during a memorable, happy visit of mine a few years ago Also destroyed in the earthquake 💔 pic.twitter.com/7gV3j8goX8 — The bellowing elk (@grAntlerMensch) February 6, 2023

The #TurkeyEarthquake demoed 2200-year-old Gaziantep Castle. Mother nature can wipe out thousands of years of man-made history in seconds. pic.twitter.com/1h0RWofsz4 — Dean Blundell🇨🇦 (@ItsDeanBlundell) February 6, 2023

The Gaziantep Castle built more than 2,200 years ago has collapsed following the 7.8 magnitude earthquake in Turkey.pic.twitter.com/wtyBeaq9xS — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 6, 2023