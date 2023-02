Spektakularna oprawa kibiców. Tak podziękowali całemu światu za pomoc [FOTO/VIDEO]

REKLAMA

Kibice tureckiego Trabzonsporu zaprezentowali spektakularną oprawę przy okazji meczu Ligi Konferencji przeciwko FC Basel. W ten sposób podziękowali całemu światu za pomoc w akcji ratunkowej po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi, które na początku lutego nawiedziło kraj.

Oprawa przedstawiała ratownika trzymającego na rękach małe dziecko. Na kasku mężczyzny utrwalono barwy państw, które udzieliły pomocy Turcji. Jest wśród nich flaga Polski.

REKLAMA

Ponadto na opasce, która znajduje się na rękawie jego munduru, napisano: „Thank You”. Uwieczniono też wizerunek meksykańskiego psa ratowniczego Proteo, który zginął szukając ocalałych z katastrofy. Całej oprawie towarzyszyły tysiące tureckich flag.

Z powodu trzęsienia ziemi wszystkie rozgrywki sportowe wewnątrz Turcji zostały wstrzymane. Kluby rywalizują jednak także na arenie międzynarodowej i te mecze się odbywają. W 1/16 finału Ligi Konferencji Trabzonspor pokonał Basel 1:0. Zwycięskiego gola w 65. minucie strzelił Jens Stryger Larsen. Rewanż za tydzień w Szwajcarii.

Według najnowszego raportu łączna liczba ofiar śmiertelnych w Turcji i Syrii wzrosła do ponad 43 tysięcy. Miliony ludzi potrzebują pomocy humanitarnej po tym, jak zostały bezdomne i pozbawione podstawowych środków do życia.

Trabzonspor fans thank the emergency services after the tragic earthquake in Turkey.

🎥 @btsportfootball pic.twitter.com/PtOYFuh8md

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 16, 2023