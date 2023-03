Michalkiewicz: „Przez dwa lata będziemy musieli pomagać Ukrainie (…) Ogołocą nas do gołej skóry” [VIDEO]

REKLAMA

W rozmowie z redaktorem naczelnym „Najwyższego CZAS!”-u Tomaszem Sommerem publicysta Stanisław Michalkiewicz odniósł się do wojny na Ukrainie. Według jego przewidywań, będzie ona trwała jeszcze co najmniej dwa lata.

– Prezydent Biden, pan nasz miłościwy, powiedział, że Ukraina musi wygrać. Musi – rozumie pan? Taki rozkaz jest. A dlaczego musi? A dlatego, bo jakby nie wygrała, to prezydent Biden nie wygra przyszłorocznych wyborów i pociągnie za sobą na dno całą Partię Demokratyczną – wskazał Stanisław Michalkiewicz.

Zdaniem publicysty to oznacza, że wojna potrwa jeszcze minimum dwa lata. – Dużo wynika z takiej deklaracji, że Ukraina musi wygrać – ocenił.

– Po pierwsze, że wojna musi trwać aż do listopada przyszłego roku, kiedy się odbędą wybory prezydenckie w Stanach i kiedy się okaże, czy Józio wygra czy przegra – wyjaśnił.

– Jak Józio przegra, to wtedy nowy prezydent szuru-buru jakieś zrobi i powie: „wiecie rozumiecie Zełenski, wy tu siadajcie do stołu rokowań itd. Kończmy tę awanturę”. A jak Józio wygra, to nie wiem co będzie dalej, zobaczymy, ale dwa lata mamy przed sobą – dodał.

– Przez dwa lata będziemy musieli pomagać Ukrainie. Pan sobie wyobraża ile to będzie kosztowało? – zwrócił się do Sommera.

Publicysta podał, że przez rok pomocy kosztowało to „jakieś 50 miliardów złotych”, jednak redaktor Sommer sprostował tę informację, mówiąc, że „Amerykanie ujawnili, że dwa razy tyle”. – 24 mld 320 mln dolarów ponoć. Agencja AP podała – wskazał.

– No to widzi pan, ogołocą nas do gołej skóry. Nasi umiłowani przywódcy – i dudek i ten Pinokio cały, nie mówiąc o naczelniku państwa. Rozumiem, że oni tam też jakieś hopy biorą na boku – powiedział Michalkiewicz.

– No prowizja 10 procent musi być – skwitował Sommer.

– Polska będzie musiała na podstawie umowy z 2 grudnia 2016 roku wziąć na utrzymanie połowę narodu ukraińskiego, bo jakiś minister tam powiedział, że ci ukraińscy obywatele, którzy są w Polsce będą mogli zostać jeszcze przez trzy lata – wskazał Michalkiewicz.

Zdaniem publicysty oznacza to, iż wojna może potrwać jeszcze dłużej niż dwa lata, „skoro uchodźcy będą jeszcze mieli status uchodźcy (przez trzy lata – red.)”.