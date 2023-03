Walka z gotówką po polsku. Z podatku zwolniony tylko przelew

REKLAMA

Fiskus ma nowy sposób na walkę z gotówką. Sąd orzekł, że darowizny będą zwolnione z opodatkowania tylko w sytuacji, kiedy zostaną dokonane przelewem.

Chodzi o darowizny od najbliższych. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że z fiskusem nie trzeb się rozliczać tylko w sytuacji, jeżeli wpłaty będą odpowiednio udokumentowane, czyli wykonane przelewem.

REKLAMA

– Przepisy regulują sprawę dosyć jasno. Obdarowany skorzysta ze zwolnienia tylko pod warunkiem, że pieniądze wpłyną bezpośrednio na jego konto przelewem lub przekazem pocztowym – mówi w rozmowie z money.pl Łukasz Bączyk, szef działu podatkowego ASB Group.

Gotówka na cenzurowanym – odcinek kolejny

Taka interpretacja to oczywiście kolejna odsłona walki z gotówką, która przecież jest legalnym środkiem płatniczym. Ale od pewnego czasu „dyskryminowanym”, tzn. w niektórych sytuacjach bardziej opłaca się dokonywać przelewów ze względu na bonusy, a w innych przelewy są nakazywane – od 2024 roku limity w płatnościach gotówkowych zostaną nawet zaostrzone.

– Ustawodawca niestety konsekwentnie wprowadza do naszego porządku prawnego przepisy, które powodują wyrugowanie wynalazku Fenicjan, czyli gotówki, na rzecz pieniądza elektronicznego. To nie jest dobra droga, ponieważ narusza podstawowe prawa człowieka. Być może w Polsce jest więcej niż jedna osoba, która nie posiada konta w banku, ale gdyba nawet była to tylko jedna osoba, to nie oznacza to, że nie może ona mieć prawa do dokonania darowizny na rzecz swojej bliskiej osoby, z jednoczesnym prawem do zwolnienia obdarowanego od podatku od darowizny, w formie gotówki – mówi money.pl radca prawny Marcin Zatorski.

– Absurdem prawnym, do jakiego przymusza nas państwo, jest sytuacja, w której np. mógłbym mojej mamie podarować 5000 zł na święta. Ale mama musi posiadać konto w banku – dodaje.