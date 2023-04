Zmiany w rządzie. Piewca cenzury Janusz Cieszyński nowym ministrem cyfryzacji. Będzie zwalczał „V kolumnę”?

REKLAMA

W czwartek powołam Roberta Telusa na funkcję ministra rolnictwa oraz Janusza Cieszyńskiego na funkcję ministra cyfryzacji – poinformował w Programie Trzecim Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda.

W Programie Trzecim Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda został zapytany, czy powoła w czwartek nowego ministra rolnictwa po dymisji Henryka Kowalczyka.

„Tak, mogę oficjalnie powiedzieć, umówiliśmy się wczoraj z panem premierem, właśnie wczoraj pan premier ze mną na ten temat jeszcze rozmawiał, że dzisiaj dokonamy powołania dwóch ministrów. Nie tylko ministra, który przejmie pałeczkę prowadzenia spraw polskiego rolnictwa po panu ministrze, premierze Henryku Kowalczyku” – poinformował Duda. Dopytywany, czy to stanowisko obejmie Robert Telus, prezydent odpowiedział: „Tak, pana posła Telusa”.

„Ale też będzie minister cyfryzacji” – oświadczył Andrzej Duda. „Pan premier mi powiedział, że jest przekonany, że może tę cyfryzację w pełni, również i w sensie formalnym, złożyć w godne ręce. Dzisiaj jest tak, że sam pełni osobiście urząd tego ministra” – dodał.

Dopytywany, kto zostanie ministrem cyfryzacji, Duda odpowiedział, że będzie nim sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. „Nie jest to żadne zaskoczenie” – zaznaczył.

Miłośnik zamordyzmu

Janusz Cieszyński to - przypomnijmy - były wiceminister zdrowia, który odszedł z resortu razem z Łukaszem Szumowskim. Swego zamieścił on na Twitterze wpis, w którym niemal wprost domagał się cenzury! W Internecie zawrzało.

„Hej @Twitter – chyba już czas pożegnać @MarcinRola89 i resztę V kolumny” – napisał na Twitterze Cieszyński.

„GRUBO! To pisze gość, który nadzorował ze swojego stanowiska w MZ ogromną aferę respiratorową? Macie tupet towarzysze! Pożegnać to się powinno aferzystów w białych rękawiczkach. Polecam śledztwo mjr Budzyńskiego ws. działalności takich ludzi jak Cieszyński w książce Zapis Zarazy” – odpisał Marcin Rola.

Inni dziennikarze nie kryli oburzenia i podkreślali, że najwyraźniej minister Cieszyński domaga się wprowadzenia cenzury.

„Panie Ministrze @jciesz, uważam ten wpis za skandaliczny. Dobrze Pan wie, że pisze Pan o prawdziwym człowieku, nie o bocie. Kim Pan jest, żeby apelować o cenzurę poglądów? Stanu wojennego jeszcze nie mamy. Powinien Pan skasować i przeprosić” – zasugerował Łukasz Warzecha.

Na co Cieszyński odparł, że: „nie o poglądy tylko o bycie prorosyjską tubą propagandową chodzi”.

„To nie Pan jest od rozstrzygania takich rzeczy. Jeśli uważa Pan, że ktoś działa wbrew polskiej racji stanu, ma Pan blisko to ABW. A jeśli nie, to proponowałbym powstrzymać swoje cenzorskie zapędy” – przypomniał Warzecha.

„Jaką mam gwarancję, że w którymś momencie pan minister @jciesz nie uzna, że ja jestem V kolumną i nie zechce wyczyścić i mnie? Ktoś się stęsknił za urzędem z Mysiej?” – zastanawiał się w kolejnym wpisie publicysta.

„Nie ma Pan. Jest Pan Redaktor niestety jednym z pierwszych do odstrzału za samodzielne myślenie” – zaznaczył doktor Paweł Basiukiewicz.

„Oj, tęsknią za cenzurą. Tak bardzo tęsknią” – skwitował redaktor naczelny „Najwyższego CZAS!”-u Tomasz Sommer.

Ta tęsknota została całkiem niedawno wyrażona faktem nałożenia bezprawnej blokady na nczas.com. Czy powołanie na stanowisko ministra „miłośnika zamordyzmu” Janusza Cieszyńskiego to kolejny krok w kierunku wyeliminowania niezależnych mediów z polskiego rynku?

Morawiecki mu ufa

To bardzo możliwe, skoro prezydent Duda przekazał na antenie radiowej Trójki, że premier Mateusz Morawiecki powiedział mu, iż nabrał tyle zaufania do Cieszyńskiego oraz do jego profesjonalizmu, zdolności i wiedzy, że może mu powierzyć w pełni ten urząd.

Komu więc tak bardzo ufa premier rządu warszawskiego?

Kontrowersje wokół osoby Janusza Cieszyńskiego zaczęły narastać podczas ogłoszonej pandemii koronawirusa. Wówczas był wiceministrem zdrowia, zastępcą Łukasza Szumowskiego.

Choć większość felernych covidowych zakupów poszła na konto Szumowskiego, jako szefa resortu zdrowia, to de facto stał za nimi Cieszyński. To on odpowiadał za zakup maseczek od instruktora narciarstwa. Wydano na nie 5 mln zł, a maseczki nie spełniały żadnych norm, czyli okazały się bezużyteczne.

Decyzją Cieszyńskiego kupowano testy na koronawirusa z Chin, Korei Południowej i Turcji poprzez pośredników, co kosztowało służbę zdrowia znacznie drożej.

W końcu to Cieszyński odpowiadał za zakup respiratorów-widmo od firmy E&K, która należała do zmarłego niedawno w tajemniczych okolicznościach byłego handlarza bronią. Ostatecznie we władanie ministerstwa zdrowia trafiło ledwie 200 z 1241 respiratorów.

Nieoficjalnie mówi się także, że to m.in. Cieszyński stał za projektem ustawy potocznie nazywanej „Bezkarność+”, która miała znieść odpowiedzialność karną z urzędników za ewentualne niezgodne z prawem działania podjęte w imię walki z koronawirusem. Ustawę próbowano po raz pierwszy przepchnąć już w 2020 roku.

W sierpniu 2020 roku Cieszyński ewakuował się z ministerstwa zdrowia dzień przed Szumowskim.

Po kilku miesiącach, w listopadzie, ponownie znalazł pracę za publiczne pieniądze. Został wiceprezydentem Chełma. W mieście od 2018 roku rządzi Jakub Banaszek, który swego czasu był doradcą Mateusza Morawieckiego i szefem gabinetu minister rozwoju Jadwigi Emilewicz.

W Chełmie Cieszyńskim zbyt długo nie wytrwał. Został pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa i odpowiadał m.in. za walkę z dezinformacją ws. wojny.

Niby odszedł sam…

Co zaś się tyczy ministerstwa rolnictwa to Henryk Kowalczyk poinformował w środę, że złożył rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

„Złożyłem rezygnację z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, widząc, że podstawowy postulat rolników przez Komisję Europejską nie zostanie spełniony” – powiedział Kowalczyk.

Jak dodał w oświadczeniu, KE opublikowała projekt przedłużenia bezcłowego i bezkontyngentowego importu zbóż z Ukrainy na kolejny rok, który ma obowiązywać od czerwca tego roku do 5 czerwca 2024 r. Podkreślił, że „widać bardzo wyraźnie, że ten postulat, podstawowy postulat rolników przez KE nie zostanie spełniony”.

Rzecznik rządu Piotr Müller wyjaśnił, że Henryk Kowalczyk zachowa stanowisko wicepremiera. Zostanie szefem Komitetu Ekonomicznego. Funkcję tę pełnił do tej pory wicepremier Jacek Sasin, a Kowalczyk był jego wiceszefem.

Robert Telus jest szefem sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi. W 2021 roku został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego do Rady Doradców Politycznych.