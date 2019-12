Ogólnoświatowa ekohisteria ogarnia lewacki mainstream. Zainspirowani twórczością Olgi Tokarczuk przechodzą na weganizm. Ci bowiem, którzy jedzą mięso, rzekomo rujnują planetę. Greta Thunberg zaś odciąga uczniów od lekcji w imię „walki o klimat”.

Ekoaktywiści i lewacy przekonują, że jedną z głównych przyczyn globalnego ocieplenia i mitycznej czekającej nas już niebawem katastrofy klimatycznej jest to, że ludzie jedzą mięso. W związku z tym głównym „wrogiem” staje się każdy, kto nie je tylko samych warzyw i owoców.

W ostatnim czasie lewacy mocno oburzyli się na słowa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. – Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko pod postacią nastolatki, to coś co się narzuca, a ta aktywistka (Greta Thunberg – przyp. red.) staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – mówił duchowny.

Na abpa Jędraszewskiego wylało się morze lewackiego oburzenia. Znana z zaangażowania w akcje humanitarne Janina Ochojska, europoseł KO, postanowiła donieść na duchownego… do Grety. Swój żal wylała na Twitterze.

Te wydarzenia w szczerych prostych słowach skomentował dziennikarz TVP Krzysztof Feusette. Dziennikarz co prawda „zasłynął” wcześniej próbą wyśmiania Konfederacji czy cenzurą w kwestii roszczeń żydowskich na antenie telewizji Jacka Kurskiego. Tym razem jednak nie sposób odmówić mu celnego komentarza do lewackiej histerii.

„Piszę list do Grety i Olgi. Bo mam pytanie: co robimy ze zwierzętami, które jedzą mięso? Zabijamy czy do ZOO? I czy tygrysom solić hummus, czy tylko pieprzyć?” – pytał na swoim profilu na Twitterze Feusette.

Internauci chętnie podjęli się rozważań na ten temat. „A co ze zwierzętami, które jedzą rośliny? Jeszcze gorzej! Nie dość, że emitują metan to jeszcze niszczą rośliny które mogłyby pochłaniać dwutlenek węgla! Przed panią Spurek mnóstwo roboty!” , „Gerta pieprzy wystarczająco obficie. Jak już to do solić”, „I jak mamy transportować naszych ulubieńców skoro jest zakaz przewożenia żywych zwierząt. Wszystkie koty i psy mamy uśmiercić przed wyjazdem gdziekolwiek ?” – czytamy pod wpisem.

Źródła: Twitter/nczas.com