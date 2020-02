Raport z Polski. Osiem osób z podejrzeniem koronawirusa w Krakowie. W Lesznie zatrzymano pociąg

Osiem osób jest obecnie hospitalizowanych w woj. małopolskim ze względu na podejrzenie zachorowania na COVID-19. Nadzorem epidemiologicznym objętych jest 38 osób. Nie ma osób objętych kwarantanną lub izolacją – podała rzeczniczka wojewody Joanna Paździo.

„Aktualnie w Małopolsce nie ma przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem. Wszystkie służby są jednak w pełnej gotowości, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana” – podkreśliła przedstawicielka wojewody.

W piątek wojewoda małopolski Piotr Ćwik wydał decyzję administracyjną nakładającą na dziesięć szpitali z oddziałami zakaźnymi obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości na wypadek konieczności przyjęcia zwiększonej liczby osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowotnego związanego z zarażeniem koronawirusem. Decyzja ta ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Są to placówki w: Dąbrowie Tarnowskiej, Krakowie (Szpital Uniwersytecki, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II), Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Proszowicach, Tarnowie, Nowym Sączu.

Państwowy Zakład Higieny bada próbki

Na obecną chwilę wojewoda nie ma rekomendacji dotyczących odwoływania zaplanowanych imprez masowych, ale „w każdej chwili może się to zmienić”.

„Środki profilaktyczne będą wdrażane stosownie do oceny aktualnej sytuacji i zgodnie z rekomendacjami właściwych podmiotów” – wskazała Paździo.

„Apelujemy o rozwagę i zachowanie podstawowych zasad higieny, co jest konieczne w każdej sytuacji związanej z uczestnictwem w wydarzeniu gromadzącym większą liczbę osób” – dodała rzeczniczka.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał, że żadna z badanych w piątek przez Państwowy Zakład Higieny próbek nie jest pozytywna. Nadal więc nie mamy w Polsce potwierdzonego zarażenia koronawirusem.

W okresie od 31 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. na całym świecie zanotowano 83 365 potwierdzonych przypadków COVID-19. Na chorobę wywoływaną nowym koronawirusem zmarło 2 857 osób.

W ciągu ostatniej doby odnotowano znacznie mniejszą liczbę zachorowań w Chinach i samym Wuhan, gdzie wybuchła epidemia koronawirusa. Zdaniem części ekspertów apogeum nowych zachorowań w Państwie Środka może już mijać.

COVID-19 szaleje jednak na świecie. Korea Południowa zanotowała rekordowy wzrost liczby zakażeń. Koronawirus rozprzestrzenił się na ok. 50 krajów, w których odnotowano dotąd 88 przypadków śmiertelnych.

Wytyczne PKP

W Lesznie został zatrzymany pociąg relacji Białystok – Wrocław. Konduktor nabrał podejrzeń, co do stanu zdrowia jednego z pasażerów – informuje RMF FM. Jeden z pasażerów jechał w maseczce i kaszlał. Obsługa pociągu wezwała służby medyczne, które zabrały mężczyznę do szpitala. Pociąg ruszył po kilkudziesięciu minutach.

„PKP opracowało wytyczne dla dworców kolejowych w sprawie postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem. Największe dworce otrzymały dyspozycje, aby w miarę możliwości wytypować pomieszczenia dla osób z podejrzeniem zakażenia wirusem” – poinformowała spółka.

„Określone zostały w nich zasady postępowania dla pracowników ochrony obiektów dworcowych w przypadku stwierdzenia u pasażerów i innych użytkowników dworców objawów wirusa lub pozyskania informacji od samych podróżnych na temat złego samopoczucia” – powiedział rzecznik prasowy PKP.

„PKP będą także umieszczały na dworcach w strefach przygranicznych plakaty informacyjne przygotowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną” – dodał.

Źródło: PAP || NCzas.com