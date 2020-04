Trzaskowski oszalał? W czasach zarazy otwiera kolejne stacje metra

Koronawirus nie zatrzymał metra. Wręcz przeciwnie – od dziś mieszkańcy stolicy mogą już cieszyć się nowymi stacjami na Woli. Płocka, Młynów i Księcia Janusza zostały udostępnione dla pasażerów. Władze oszczędziły jednak warszawiakom oficjalnego otwarcia ze względu na epidemię.

Nowe stacje metra na Woli są już czynne. Według tvn24.pl, korzystali z nich pojedynczy pasażerowie. W piątek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podczas konferencji apelował, żeby ludzie nie gromadzili się na nowych przystankach, by je obejrzeć.

– Na to będzie jeszcze czas po epidemii. Prosimy, by korzystać z nich po to, żeby dojechać do pracy w poniedziałek czy we wtorek. Apelujemy, by nie przychodzić oglądać stacji. Zwłaszcza, że rozporządzenia rządowe jasno zabraniają tego typu zachowania – mówił Trzaskowski. Jednocześnie prezydent Warszawy utrzymał opłaty parkingowe dla mieszkańców stolicy. Zwolnił z nich jedynie pracowników szpitali. Trzaskowski miał też liczne problemy z organizacją transportu miejskiego. Na początku epidemii ograniczył kursowanie komunikacji zbiorowej do rozkładu weekendowego.

Odcinek metra na warszawskiej Woli składa się z trzech stacji, trzech wentylatorni oraz łączących je tuneli. Druga linia metra zyskała więc 3,4 km długości. Pierwsza ze stacji to Płocka, zlokalizowana po południowej stronie skrzyżowania Płockiej i Wolskiej. Motywem przewodnim są kolory miedzi i brązu, co ma nawiązywać do mieszczących się w tej dzielnicy fabryk – m.in. Zakładów Radiowych Kasprzaka.

Następną stacją jest Młynów – przystanek ulokowany pod ul. Górczewską, pomiędzy Płocką a wiaduktem linii kolejowej. Wnętrze jest utrzymane w kolorze niebieskim, nawiązującym do pobliskiego basenu na Moczydle.

Stacja Księcia Janusza także mieści się pod Górczewską – po wschodniej stronie skrzyżowania z ulicą Księcia Janusza. Głównym kolorem na tym przystanku jest zieleń – nawiązanie do parków Moczydło i Szymańskiego.

Wykonawcą wolskiego odcinka metra jest firma Gulermak. Inwestycja kosztowała przeszło 1,1 mld złotych. Budowa trzech przystanków trwała 38 miesięcy. Odbiory były prowadzone od listopada.

Źródło: tvn24.pl