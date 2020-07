USA odzyskuje Seattle. Służby zlikwidowały „strefę autonomiczną” Antify i BLM

Rzecznik Białego Domu poinformowała, że służby zlikwidowały „strefę autonomiczną” utworzoną w Seattle przez lewackich bojówkarzy. Oświadczyła, że miasto „zostało wyzwolone”.

Departament Policji w Seattle powrócił w końcu na obszar wokół East Precinct. Funkcjonariusze zmusili okupantów z „Capitol Hill Occupied Protest” – wcześniej „Capitol Hill Autonomous Zone” – do opuszczenia strefy.

Antifia i aktywiści BLM niemal miesiąc temu utworzyli w Seattle, największym mieście w stanie Waszyngton, „strefę autonomiczną”. Stało się to po tym jak po tygodniu zamieszek policja, chcąc załagodzić sytuację, wycofała się z dzielnicy Capitoll Hill. Anarchiści wznieśli barykady.

Donald Trump wezwał lokalne władze do „odzyskania miasta” z rąk terrorystów. „Odzyskajcie natychmiast swoje miasto. Jeśli tego nie zrobicie, zrobię to ja. To nie zabawa. Tych okropnych anarchistów trzeba jak najszybciej powstrzymać” – podkreślił Trump.

„Strefa autonomiczna” w Seattle powstała w związku z zamieszkami po śmierci George’a Floyda. W okupowanym przez anarchistów obszarze doszło do co najmniej kilku strzelanin. W jednej z nich zginął 16-latek, a 14-latek został ciężko ranny. Mieszkańcy Seattle złożyli też zbiorowy pozew przeciwko miastu za naruszenie konstytucyjnego prawa własności. Chodziło o malowanie sprayem napisów na budynkach w CHOP i pogróżki wobec właścicieli, którzy zmywają graffiti. Dochodziło także do ataków w sklepach.

W pozostawionej poza kontrolą służb „strefie autonomicznej” dochodziło także m.in. do gwałtów. Przy pełnej aprobacie lewicowej burmistrz Jenny Durkan policja pozostawała bierna. Lewacką akcję popierał też gubernator stanu Waszyngton Jay Inslee. Oboje wywodzą się z Partii Demokratycznej.

Teraz jednak pozwolono policji wrócić do strefy okupowanej przez anarchistów. Ostatecznie rozkaz wykonawczy wydała burmistrz Durkan. Z powodu występujących w obszarze East Precinct/Cal Anderson Park zarządziła też opuszczenie okolicy.

BREAKING: Seattle Police dismantle violent CHAZ district pic.twitter.com/B0Ope33RXQ — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) July 1, 2020

Źródła: The Hill/Fox News/nczas.com