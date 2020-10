Protesty przeciwko restrykcjom. Tysiące demonstrantów opanowało Londyn [FOTO/VIDEO]

Główny protest rozpoczął się przed Pałacem Buckingham, po czym jego uczestnicy przeszli na Trafalgar Square, ale mniejsze zgromadzenia odbywały się także w innych częściach brytyjskiej stolicy.

Demonstranci wzywali do „wolności” i zniesienia ograniczeń wprowadzonych w związku z Covid-19. W ich ocenie restrykcje, obostrzenia, nakazy i zakazy wprowadzone w wyniku ogłoszonej pandemii to „nowa tyrania”.

Policja zdecydowała o rozwiązaniu protestów. W niektórych miejscach doszło do przepychanek z funkcjonariuszami. Osiemnaście osób zostało aresztowanych.

Jak poinformował Ade Adelekan z londyńskiej policji metropolitalnej, powodem podjęcia działań przez policję był fakt, że uczestnicy protestu nie zachowywali dystansu społecznego ani nie postępowali zgodnie z oceną ryzyka, którą muszą przedstawiać organizatorzy.

Thousands of demonstrators march through the city. Unite For Freedom movement has organised a #protest under the banner, We Have The Power, to show the forces that, they do not consent in what they see as an unlawful lockdown. #London, UK 2020. #lockdown pic.twitter.com/O50akzw2Zx

