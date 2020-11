Tak działa wolny rynek. Kult sprzedał wszystkie płyty. Pilnie potrzebne dotłoczenie

Sławomir Świerzyński, lider zespołu Bayer Full, naśmiewał się z Kultu i sugerował, że nikt nie słucha już legendarnego zespołu. Tymczasem właśnie wyprzedał się cały nakład promowanej od niedzieli płyty.

Atak lidera Bayer Full na Kult miał miejsce po tym, jak Kazik i spółka odcięli się od pieniędzy przeznaczanych przez resort Piotra Glińskiego na wsparcie branży rozrywkowej i kulturalnej.

Pomoc finansowa miała trafić do tych, którzy ucierpieli w wyniku rządowych koronawirusowych działań – mówiąc wprost wielu branżom uniemożliwiono zarabianie pieniędzy.

Wątpliwości budził jednak sposób dystrybucji 400 mln zł. Na liście beneficjentów znalazły się wielkie sławy i gwiazdy, osoby z pierwszych stron gazet, które za jeden koncert zgarniają pieniądze, które przeciętny Kowalski zarabia w rok. To budziło ogromny niesmak.

Kult jako jeden z pierwszych zareagował na gigantyczne dotacje.

„Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje to znaczy że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy” – oświadczył zespół.

Czytaj więcej: Kult nie wziął kasy od Glińskiego. „Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy”

Potem od rządowych pieniędzy zaczęli odcinać się kolejni artyści. Wskazywali, że pieniądze mogą się należeć np. firmom organizującym koncerty, ale nie samym artystom, którzy zarabiają miliony.

Oświadczenie Kultu musiało zaboleć Świerzyńskiego z Bayer Full, który z ministerialnego tortu uszczknął dla siebie 550 tys. zł.

Na łamach Polsatu News Świerzyński zaatakował Kazika Staszewskiego i Kult. Lider Bayer Full pytał nawet: „Kto pamięta taki zespół jak Kult?”

– Głupszej wypowiedzi to dawno nie słyszałem. Dlaczego? Oni mówią, że jak ktoś chce im pomóc, to niech ich płytę kupi. A kto by chciał ich płytę kupić? – kontynuował Świerzyński.

Kult w swoim oświadczeniu, w którym poinformował, że nie starał się o dotację od państwa, zachęcił także, by w ramach wsparcia zespołu kupić ich ostatnią płytę – CD i DVD z koncertu na Polandrock.

Apel o pomoc w postaci kupna płyty, który pojawił się w niedzielę, już wzbudził zainteresowanie, a poniedziałkowa wypowiedź Świerzyńskiego tylko je zwielokrotniła.

Jak poinformował Jerzy Owsiak, organizator Polandrock i współwydawca (wraz z firmą SP Records) płyty, nakład rozszedł się w dwa dni.

„W tym momencie, w tej chwili złożyliśmy zamówienie na dotłoczenie 11 000 płyt Kultu. Pierwszy nakład 8 000 boxów CD/DVD i 3000 winyli wyprzedał się w całości” – poinformowano.

„Więc w sposób nietypowy dla całej dyskusji, która śmiga w internecie, mogę tylko prosić członka zespołu Bayer Full o dalsze wypowiedzi” – zakpił ze Świerzyńskiego Owsiak.

Tak więc rynek zareagował od razu. Na pytanie wokalisty Bayer Full, kto by chciał kupić płytę Kultu, znamy już odpowiedź.