Awantura o brak maski. Braun wzywa do zaprzestania „bezprawnych działań” i śle pismo do komendanta policji [VIDEO]

Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta Rzeszowa, zorganizował konferencję prasową. Po jej zakończeniu do uczestników podeszli policjanci, którzy interweniowali w sprawie braku masek. Polityk Konfederacji stoczył kolejną w ostatnich tygodniach batalię słowną z funkcjonariuszami.

Podczas konferencji prasowej Braun apelował, by jak najszybciej skończyć z obostrzeniami i otworzyć dla kibiców areny sportowe.

Przypomniał, że m.in. w kilkunastu stanach USA rozgrywki sportowe odbywają się z udziałem publiczności. – Dlaczego skoro można kibicować w Teksasie nie jest to możliwe w Rzeszowie? – pytał poseł. CAŁĄ KONFERENCJĘ ZOBACZYSZ W TYM MIEJSCU.

Po jej zakończeniu do współpracowników Brauna podeszli policjanci i spisywali za brak maseczki. Wówczas poseł Konfederacji stanął w obronie legitymowanych i rozpoczął dialog z funkcjonariuszami.

– Ja sprawuję kontrolę nad działaniem waszej służby. Mówię głośno i wyraźnie, żeby nikt nie powiedział, że nie zrozumiał: ci państwo (współpracownicy Brauna – red.) uczestniczą w zgromadzeniu poprzedzającym głosowanie. Przestudiujcie sobie, do poduszki, 249 artykuł kodeksu karnego. Nie angażujcie honoru polskiego policjanta, munduru, orła w koronie, w działania przestępcze – mówił Braun.

Jedna z osób (prawdopodobnie policjant po cywilnemu) zwróciła Braunowi uwagę, że oficjalna część (konferencja prasowa) się skończyła, sugerując, że teraz należy już mieć maskę na twarzy, w związku z czym interwencja funkcjonariuszy jest uzasadniona.

– Nie, nie skończyła się. Trwa do 9 maja. Nie mam czasu na słuchanie tego, czym wam telewizor i wasi przestępczo działający przełożeni napchali mózgownicę. Nie mam czasu, ponieważ prowadzę kampanię wyborczą, a państwo w niej przeszkadzacie – kontynuował.

Policjanci jednak nie odpuszczali. Przebieg całej interwencji można zobaczyć na filmie zamieszczonym na końcu artykuł. Po zakończonych czynnościach Braun pożegnał funkcjonariuszy następującymi słowami: – Z Panem Bogiem, bezpiecznej służby.

Braun kontra policja. Pismo do Komendanta Miejskiego

Kilka godzin później Braun wystosował pismo, adresowane do Komendanta Miejskiego Policji w Rzeszowie, a także do wiadomości Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Komendanta Głównego Policji w Warszawie, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, w którym wzywa do zaprzestania „bezprawnych działań”.

„Pismo dotyczy zakłócania kampanii wyborczej oraz przeszkadzania w przeprowadzaniu demokratycznego procesu wyborczego w przedterminowych wyborach samorządowych w Rzeszowie przez niektórych funkcjonariuszy policji” – poinformował Jacek Ćwięka, asystent posła na Sejm RP Grzegorza Brauna.

