Sądny dzień zbliża się nieubłaganie. „Program Polski Ład zaprezentujemy w sobotę 15 maja o godz. 10.00”

Program Polski Ład zaprezentujemy w sobotę 15 maja o godz. 10.00 – poinformowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska po czwartkowym spotkaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nowy program PiS ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca – godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska – nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia – czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Premier Mateusz Morawiecki w środę podczas kongresu Impact’21 zapowiedział, że nowy program zostanie przedstawiony w ciągu kilku dni. „Jeśli miałbym jednym zdaniem ująć, czym jest Polski Ład, to powiedziałbym, że jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polską rodzinę, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego, tam, gdzie został on nadwątlony przez Covid-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy” – mówił szef rządu.

Zaznaczył, że „bardzo zasadniczym” czynnikiem w Polskim Ładzie będzie „inwestycja w człowieka” oraz czynnik społeczny.

Porzucając jednak rządową propagandę, po przyjrzeniu się planom PiS na „organizację” naszej przyszłości, wniosek nasuwa się jeden: choć trudno to sobie wyobrazić, partia rządząca chce nam zafundować katastrofę większą od fundowanej dotychczas.