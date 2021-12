Cały świat protestuje przeciw segregacji. Tego nie zobaczysz w głównych mediach [VIDEO]

Coraz więcej państw wprowadza segregację ludzi, coraz częściej słyszy się o systemowym dyskryminowaniu osób, które z różnych powodów nie chciały się zaszczepić. To o czym się nie mówi, to fakt, że na cały świecie ludzie oprotestowują wprowadzane reżimy sanitarne.

Polska, Francja, Austria, francuskie terytoria zamorskie… – na całym świecie są ludzie, którzy cenią wolność i nie ważne, czy przyjęli szczepionkę czy nie, nie chcą pozwolić na to, by w ich państwach władze segregowały ludzi i przymuszały ich do szczepienia się wbrew woli.

Polska. Coś w końcu ruszyło na Dolnym Śląsku

Długo nic nie działo się w kraju nadwiślańskim, ale ostatnio coś chyba zaczęło w ludziach pękać, bo na Dolnośląskim Proteście Wolnych Polaków pojawiło się już całkiem sporo osób. Protestujący mieli ze sobą… trumnę.

20 tygodni protestów we Francji

Pisowski rząd w Warszawie i tzw. totalna opozycja nieustannie powtarzają, że powinniśmy wzorować się na Zachodzie, gdzie restrykcje są cięższe, a ludzie ponoć lepiej się wyszczepiają. Tymczasem protesty we Francji są bardzo burzliwe – ludzie nie zgadzają się na segregację.

Austriacy mówią STOP

Pomimo lockdownu i surowych restrykcji i kar za ich złamanie, Austriacy masowo wychodzą na ulice wszystkich krajów związkowych. Protestowano już w stolicy, a także m.in. w Klagenfurcie, Grazu, Innsbrucku czy St. Pölten.

W jednych krajach strzelają do manifestantów, w innych to manifestanci strzelają

We francuskim departamencie zamorskim Martynice ostrzelano z broni palnej służby bezpieczeństwa i strażaków – przykazały służby bezpieczeństwa publicznego.

Protesty na całym świecie

Ludzie protestują na całym świecie. W Argentynie, w Japonii, w Czechach. Wszędzie tam, gdzie pojawia się segregacja lub ryzyko jej wprowadzenia, pojawia się także ruch oporu.

Polska, Wrocław, 4 grudnia 2021. Wielki Marsz Wolności przeciwko covid tyranii! Protest przeciwko sanitaryzmowi i nakazom eksperymentalnych, genetycznych szczepień oraz w celu zablokowania szykowanej przez zdradziecki rząd – ustawy sanitaryzacyjnej pic.twitter.com/8Xzuvv6kl3 — Magmagmag (@Magmag77711777) December 4, 2021

Austria. Wiedeń. Ogromny protest przeciwko paszportom szczepionkowym, dyskryminacji, despotycznym globalistom, oszukańczym mediom, politykom i covid tyranii sanitarnej. pic.twitter.com/kEZG05QbCy — Magmagmag (@Magmag77711777) December 4, 2021

Japonia. Tokio, 4 grudnia 2021.

Protest pod ambasadą Australii. Japończycy protestują w solidarności z Australijczykami – przeciwko rządowej australijskiej covid tyranii sanitarno – szczepieniowej. pic.twitter.com/IcXJVZnOrc — Magmagmag (@Magmag77711777) December 4, 2021

Argentyna – San Miguel de Tucumán. 2 grudnia 2021. Ogromny protest przed parlamentem San Miguel de Tucumán przeciwko paszportom szczepionkowym i covid tyranii sanitarnej. pic.twitter.com/hRCBCAMBRm — Magmagmag (@Magmag77711777) December 4, 2021