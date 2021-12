Klaudia Jachira znów gra ludziom na nerwach. Sprofanowała znaną kolędę [VIDEO]

Poseł Klaudia Jachira nie daje o sobie zapomnieć. Wątpliwej jakości artystka związana z Koalicją Obywatelską sprofanowała tym razem kolędę „Wśród nocnej ciszy”.

Jachira, która do Sejmu dostała się z list KO, znana jest z różnych dziwnych zachowań i groteskowych happeningów.

Głośno o Jachirze było jeszcze w trakcie kampanii przed wyborami do Sejmu w 2019 roku, gdy nagrywała dziwne filmy, na których pokazywała majtki, siebie samą półnagą, kpiła z katolików, osób zmarłych, bezcześciła historyczne symbole o ogromnym znaczeniu dla Polaków. Twierdziła, że to „sztuka” na miarę Witolda Gombrowicza.

Co jakiś czas wypływały nowe dziwne rzeczy z udziałem Jachiry. A to pindrzyła się przed telefonem na obradach komisji, a to udostępniała zdjęcia z kibla, a to grzebała w śmieciach w imię czegoś tam.

Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego nazywała „faszystą i antysemitą”, a w kwestii ostatniego kryzysu na granicy polsko-białoruskiej wyraziła nadzieję, że w przyszłości któryś z polskich polityków przeprosi imigrantów próbujących nielegalnie przekroczyć granicę tak, jak kiedyś Aleksander Kwaśniewski przeprosił za Jedwabne.

Jachira, obok Sterczewskiego i reszty bandy, od początku zresztą wiodła „prym” w szkodzeniu polskiej sprawie na granicy. Idealnie wpisała się w scenariusz nakreślony i oczekiwany przez Łukaszenkę.

– Wydaliśmy wyrok na te 32 osoby, które w Usnarzu wegetują głodne, zziębnięte, chore i spragnione – mówiła w Sejmie Jachira, do której najwyraźniej nie docierały (i nie wiadomo, czy wciąż docierają) żadne argumenty ani filmy, które czarno na białym pokazują, że te mityczne 32 osoby rotacyjnie zmieniają się na granicy, za co odpowiadają białoruskie służby.

Niedawno z mównicy sejmowej Jachira sprofanowała „Rotę”, a tym razem postanowiła przerobić na swoją modłę kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Ku czci imigrantów nielegalnie szturmujących granice.

„Wśród nocnej ciszy ktoś zamarza w lesie. Wstańcie strażnicy, dziecię się rodzi. Czym prędzej się ubierajcie, na Białoruś wypychajcie, pożegnać pana, pożegnać pana. Poszli, wypchnęli dzieciątka małe. Wszystkie rozkazy wykonane” – wydaje dźwięki Jachira.

Ostrzegamy, że słuchacie na własną odpowiedzialność. Kolędy sióstr Godlewskich to przy występach Jachiry miód dla uszu.