Ekspresowe posiedzenie Komisji Zdrowia. „Lex konfident” odroczone [VIDEO]

W poniedziałek w Sejmie na godz. 17 przesunięto posiedzenie Komisji Zdrowia, na którym miało być przeprowadzone I czytanie projektu „lex konfident”. Powodem był brak przedstawiciela resortu zdrowia na posiedzeniu. Posiedzenie nie trwało jednak długo – odroczono je do wtorku do godz. 15.

Posiedzenie sejmowej Komisji Zdrowia początkowo miało rozpocząć się o godz. 16. – Ponieważ nie mamy przedstawiciela rządu odraczam posiedzenie do godz. 17 – poinformował przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos. Po rozpoczęciu obrad zgłoszono wniosek o odroczenie posiedzenia do jutra do godz. 15. Wniosek przeszedł.

W poniedziałek po godz. 15 pandemiczne Ministerstwo Zdrowia poinformowało na Twitterze, że u wiceszefa resortu Waldemara Kraski i SOP-owców ochraniających „ministra pandemii” Adama Niedzielskiego wykryto obecność koronawirusa. Poinformowano, że

„kierownictwo #MZ – mając na względzie zdrowie innych – powstrzymuje się od wszelkich kontaktów osobistych z osobami spoza MZ”.

Przed Sejmem rozpoczął się protest przeciwko segregacji sanitarnej i „lex konfident”.

CZYTAJ WIĘCEJ O NOWEJ USTAWIE SANITARNEJ: