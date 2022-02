„Lex konfident”. PiS wprowadzi segregację sanitarną tylnymi drzwiami? Szokujące doniesienia poseł Siarkowskiej

PiS szykuje się do wprowadzenia segregacji sanitarnej „tylnymi drzwiami”? Na to wskazują nieoficjalne informacje, które przekazała poseł Anna Maria Siarkowska. Chodzi o poprawki do haniebnego projektu „lex konfident”.

Wczoraj miało odbyć się pierwsze czytanie projektu ustawy covidowej, znanego szerzej jako „lex konfident”, bowiem jednym z głównych założeń jest właśnie donosicielstwo i „wyłudzanie” pieniędzy. Posiedzenie Komisji Zdrowia zamknięto jednak do wtorku do godz. 15.

O tym, co miałoby się zmienić w i tak już haniebnym projekcie, napisała na Twitterze poseł klubu PiS.

„Dotarła do mnie informacja, że w ministerialnych pokojach przygotowuje się poprawkę do #LexKonfident, by obowiązek testowania dotyczył wyłącznie osób niezaszczepionych. Jeśli to prawda, byłoby to wprowadzenie tylnymi drzwiami segregacji sanitarnej” – oceniła na Twitterze Anna Maria Siarkowska.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19, znany szerzej jako „lex konfident” lub „lex Kaczyński”, wniosła w ubiegłym tygodniu grupa posłów PiS.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie rozwiązań nakazujących pracownikom finansowane z kieszeni podatników testowanie w kierunku SARS-CoV-2 raz w tygodniu, a także żądanie przez pracodawców informacji o negatywnym wyniku takiego testu.

To jednak tylko niektóre zapisy, budzące najmniej kontrowersji. Pojawiły się bowiem także drakońskie kary za łamanie koronarestrykcji (do 6 tys. zł) oraz możliwość pozwania współpracownika, który nie okaże wyniku testu na koronawirusa, za domniemane zakażenie się od niego.

Projekt był krytykowany przez polityków i komentatorów. Szerzej przeanalizował go m.in. Łukasz Warzecha w swoim wideoblogu. Jak podkreślił publicysta, jest to „najbardziej bolszewicki projekt” w historii III RP.

W rozmowie z wp.pl poseł Bolesław Piecha stwierdził, że nikt się nie chce przyznać do stworzenia tego projektu. Na uwagę, że o najnowszym projekcie ws. testowania pracowników mówi się „lex Kaczyński”, Piecha podkreślił, że jest to duże nadużycie. – Premier podpisał się, ale nie jest autorem tych przepisów – wskazał. Dopytywany, kto jest głównym autorem projektu, Piecha odparł, że posłowie. – Nie podam konkretnego nazwiska, próbowałem to ustalić, ale nie udało mi się tego zrobić – odparł Piecha.

Źródła: Twitter/NCzas