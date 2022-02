O 15. komisja zdrowia zajmie się „lex konfident”. Konfederacja zapowiada publiczne wyśmianie

Sejm we wtorek będzie kontynuował rozpoczęte w ubiegłym tygodniu posiedzenie. Posłowie mają się zająć projektem ustawy covidowej nazywanej „lex konfident”. Konfederacja zapowiada publiczne wyśmianie, zamiast publicznego wysłuchania, projektu.



Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących ochrony życia i zdrowia obywateli w okresie epidemii COVID-19 wniosła w czwartek grupa posłów PiS. Do reprezentowania wnioskodawców upoważniony został poseł Paweł Rychlik. Sejmowa Komisja Zdrowia miała w poniedziałek przeprowadzić pierwsze czytanie projektu; jednak ostatecznie posłowie komisji przerwali posiedzenie i przełożyli je na wtorek na godz. 15.

Projektowana ustawa wprowadza rozwiązania umożliwiające pracownikom nieodpłatne testowanie w kierunku SARS-CoV-2, a także żądanie przez pracodawców informacji o negatywnym wyniku testu. W projekcie nie przewidziano odmiennych regulacji dla osób niezaszczepionych oraz tych, które przebyły infekcję wirusem SARS-CoV-2 lub są zaszczepione. Nieodpłatny test pracownik mógłby wykonać zasadniczo raz w tygodniu. Testy będą finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Projekt stanowi, że pracownik, który nie poddał się testowi diagnostycznemu, nadal będzie świadczył u pracodawcy pracę na dotychczasowych zasadach. Nie będzie z tego względu delegowany do wykonywania pracy poza stałe miejsce pracy bądź wykonywania pracy innego rodzaju, jednak w przewidzianych w projekcie sytuacjach będzie mógł zostać zobowiązany do zapłaty świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia kogoś wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej: Dziambor: jak ktoś mógł wymyślić przepis o domniemaniu zarażenia? Tego jeszcze nie było

– Największą wartością tej ustawy jest to, że chcemy masowo testować pracowników, którzy pracują i są narażeni na zakażenie koronawirusem – stwierdził w piątek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. – To także wpisuje się w naszą strategię na piątą falę – zwiększenie ilości testowania – wskazał. – Musimy stworzyć takie mechanizmy, by i pracodawca, i pracownik byli zainteresowani testowaniem, przynajmniej raz w tygodniu. Jest to bardzo ważne w przypadku masowości zakażenia wariantem omikron – dodał.

Krytycznie projekt ocenia opozycja. Jej zdaniem ustawa, jeśli wejdzie w życie, jeszcze silniej skonfliktuje społeczeństwo wewnątrz miejsc pracy. Posłowie opozycji nazywali przedłożenie „absurdem”, „bublem prawnym” i „lex konfident”. Jak przekonują, ma ono przykryć brak działania rządu w walce z pandemią.

Projekt budzi też dużo „przeróżnych” wątpliwości zdaniem szefa Gabinetu Prezydenta Pawła Szrota.

– Dotyczą one kosztów wprowadzenia w życie tych przepisów, ich charakteru, sformułowania przepisów karnych – powiedział Szrot, zaznaczając, że projekt ustawy jest cały czas analizowany. – Zgodnie z moją najlepszą wiedzą polityczną nie jestem pewien, czy ona trafi w jakimkolwiek kształcie do podpisu pana prezydenta – ocenił. Zaznaczył, że sprawy dotyczące odszkodowań, które w miejscu pracy przysługiwałyby osobom zarażonym od osób, które się nie zaszczepiły czy też nie przeprowadziły testu, są również przedmiotem analizy. – Nie chciałbym się tu posuwać tak daleko, ale nasi eksperci podnoszą okoliczności, takie jak trudność w ogóle w wykonywaniu tych zapisów – mówił. Wyjaśnił, że polegają one bowiem „na pewnym bardzo ogólnym domniemaniu”.

Publiczne wyśmianie projektu

Konfederacja zapowiedziała na 17.30 „publiczne wyśmianie” projektu. „To jeden z najbardziej haniebnych gniotów legislacyjnych jaki pojawił się w polskim Sejmie. Nie możemy pozwolić, by przepisy, które doprowadzą do paraliżu życia społecznego zostały uchwalone, dlatego o godz. 17:30 MANIFESTUJEMY pod Sejmem i wyśmiewamy ten kompromitujący władzę projekt. Wspólnie doprowadźmy do tego, by „Lex konfident” trafił tam, gdzie trafiła #LexHoc, czyli na śmietnik!” – czytamy na stronie wydarzenia.

‼️Zapraszamy jutro pod Sejm RP na Publiczne wyśmianie #LexKonfident. Pokażmy nasze niezadowolenie i oburzenie! Presja ma sens! Link do wydarzenia✅

📍https://t.co/1AHLb56wBx pic.twitter.com/Zx1hZuSuA0 — Witold Tumanowicz (@WTumanowicz) January 31, 2022

CZYTAJ WIĘCEJ O NOWEJ USTAWIE SANITARNEJ:

Źródło: PAP, Twitter