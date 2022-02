Pospieszalski o szpryc-eksperymentach na polskich dzieciach. O. Rydzyk: to mi przypomina obóz koncentracyjny w Łodzi [VIDEO]

Podczas zorganizowanego 29 stycznia 2022 roku w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu sympozjum „Oblicza pandemii” pojawił się wątek eksperymentów medycznych na dzieciach. Mówił o tym redaktor Jan Pospieszalski.

Jan Pospieszalski przypomniał w Toruniu kontrolę poselską Grzegorza Brauna, w której udział brały także inne osoby. – Bardzo chciałem podziękować z tego miejsca pani dr Katarzynie Ratkowskiej, która z nami podjęła dosyć heroiczną próbę wdarcia się, wejścia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. To było 1 czy 2 sierpnia ubiegłego roku – powiedział dziennikarz.

– Wraz z posłem Grzegorzem Braunem, korzystając z jego uprawnień, właśnie z Grzegorzem Płaczkiem i z Marcinem Rolą weszliśmy tam, i z panią doktor, i walczyliśmy o to, żeby zatrzymać eksperymenty medyczne na dzieciach, które są realizowane w ośmiu ośrodkach w Polsce – dodał.

Jak przekazał po kontroli poselskiej Grzegorz Braun, wykazała ona, że „już 27 kwietnia prezes Cessak wydał decyzję dopuszczającą eksperymentalne «antykowidowe» szczepienia zdrowych dzieci i niemowląt – przy czym za wszelkie uzasadnienie wystarczyć ma zdanie «strony» = Pfizer”. Załączył też decyzję Cessaka.

– Żadne media nie podjęły tego tematu, żadne media. Ci ludzie nie byli w stanie się z tego wytłumaczyć. Dostaliśmy od pracowników pana prezesa Cessaka listę tych ośrodków, widzieliśmy część tej dokumentacji. Część dokumentacji została zamazana i nieudostępniona nam, ponieważ obowiązuje ich lojalność wobec Pfizera, nie wobec polskiego podatnika – mówił w Toruniu Pospieszalski.

– Natomiast fakt, że media kompletnie zignorowały to zdarzenie też wystawia swoistą cenzurkę naszym dziennikarzom, branży którą reprezentuję – dodał.

Później, podczas panelu dyskusyjnego, do redaktora Pospieszalskiego zwrócił się dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzy. – Jeżeli są eksperymenty na dzieciach w ośmiu jakichś ośrodkach, to mi to przypomina – proszę wybaczyć, może ktoś powie, że za wiele – ale: obóz koncentracyjny w Łodzi, dla dzieci, w czasie II wojny – skomentował.

– Złożyłem dwa doniesienia do prokuratury – i cisza – rzucił Pospieszalski.

– Jeżeli to jest – to jest straszne bestialstwo. Ja tylko to porównuję do – tak mi się skojarzyło, jak pan to mówił – obóz koncentracyjny dla dzieci w Łodzi, zrobiony przez Niemców – mówił dalej redemptorysta.

– To jest straszne. Jak można? Słyszałem, że to w domach dziecka. Nie ma ich kto bronić – skwitował o. Rydzyk.

