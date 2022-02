Kolejny antycovidiański „konwój”. POTĘŻNE protesty w europejskiej stolicy [VIDEO]

Setka pojazdów przeciwników obostrzeń covidowych zablokowała w nocy z piątku na sobotę, przy obfitych opadach śniegu, główną arterię Helsinek. Policja zatrzymała 55 osób. W kilkudniowym proteście „Convoy” demonstranci domagają się też obniżki cen paliw i dymisji rządu.

W sobotę w południe przed gmachem parlamentu rozpoczął się drugi dzień demonstracji.

W piątek według różnych źródeł zebrało się od 700 do 2 tys. osób, a sznur pojazdów liczył od 100 do 150 aut. Policja zaczęła odholowywać pojazdy przed północą. Służbom udało się przywrócić przejezdność Alei Marszałka Mannerheima – głównej ulicy Helsinek, dopiero w sobotę nad ranem, a działania utrudniały opór protestujących oraz obfite opady śniegu (w ciągu ostatniej doby spadło dodatkowe ok. 20-30 cm śniegu). W jednym z holowników przebito oponę – przekazała policja.

W sobotę protestujący zaczęli także rozstawiać namioty, przyczepy kempingowe oraz garkuchnie w miasteczku namiotowym.

Celem protestu „Convoy”, którego idea została zaczerpnięta z Kanady (protestu kierowców ciężarówek), jest sprzeciw wobec utrzymywanym obostrzeniom covidowym. Protestujący zamierzają blokować centrum Helsinek poprzez tworzenie karawany pojazdów. Tego typu protest ma być powtarzany do środy wieczorem.

Demonstranci, wśród których są m.in. grupy związane ze służbą zdrowia i opieki, w tym – przeciwnicy obowiązkowych szczepień dla pracowników tego sektora przyciągają też kręgi domagające się obniżki podatków i opłat składających się na ostateczną cenę paliw. W Finlandii ceny oleju napędowego i benzyny należą do najwyższych w Europie (w ostatnich tygodniach trzeba płacić około 2 euro za litr), a 50-60 proc. ceny stanowią różne podatki.

W sobotę partia Finowie (PS), największa formacja opozycyjna, ogłosiła złożenie wniosku o wotum nieufności wobec rządu w związku z brakiem reakcji władz na rosnące ceny paliw i energii elektrycznej.

A massive freedom convoy has formed outside Parliament in Helsinky.Finland tonight against Covid mandate and high fuels prices.

W Helsinkach protestuja przed Parlamentem przeciwko Covidowych glupot i cenie paliwa!!!👍 pic.twitter.com/brCpcneGIA — Sonia K🇨🇿🇵🇱🇸🇰🇺🇸 (@SoniaK16205728) February 5, 2022

Inspired by events in Canada, a convoy has arrived at Parliament in Helsinki, Finland, to protest Covid mandates and high fuel costs. pic.twitter.com/rDjIFLPYSJ — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 4, 2022

And the movement goes viral. Finland’s Freedom Convoy tonight in Helsinki.pic.twitter.com/ydB7VsM7Pr — Aaron Ginn (@aginnt) February 5, 2022

Convoy Finland last night.

Canada you have started something world wide!! pic.twitter.com/nxvJcMWj4V — Alessia (@Ale_Dempsey) February 5, 2022

#ConvoyFinland2022 managed now to block the main road – Mannerheimintie- in Helsinki. Traffic is blocked. No nazi flags or right wing symbols. People with Finnish flags and anti-restriction messages #convoyfinland #TruckersConvoy2022 pic.twitter.com/vgD4arRosk — International Nordics by ioan colbeanu (@streetsofarhus) February 4, 2022

🇫🇮 Freedom Convoy Finland has reached Helsinki pic.twitter.com/LJt1nbQy4d — BBlues60 (@BBlues60) February 4, 2022

Finlandzki „Konwój” nie jest pierwszym tego typu protestem w dobie mniemanej pandemii. W połowie stycznia kierowcy ciężarówek i innych pojazdów zaczęli się gromadzić w kanadyjskiej Ottawie. Protesty trwają do dziś. Organizatorzy zapowiadają, że nie zaprzestaną blokad, dopóki władze nie wycofają się ze wszystkich koronarestrykcji. W Kanadzie „Konwój Wolności” rozszerzył się także na inne miasta.

Z początkiem lutego w Finlandii uchylono część ograniczeń wprowadzonych w okresie świąteczno-noworocznym w obawie przed wariantem koronawirusa Omikron. Rząd zapowiedział zniesienie wszystkich restrykcji do końca miesiąca. Jednak we wtorek 1 lutego wszedł w życie także obowiązek szprycowania dla personelu pracującego z grupami ryzyka.

